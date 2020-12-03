Але ж і справді, як спілкуватися з путінською Росією? Більш того, як дати на цю тему правильну пораду бажаючим такого спілкування? Для початку потрібно не помилитися адресою. Ось, скажімо, мій колега, колумніст "Сноба" Геворг Мірзаян слідом за Сергієм Шойгу і Марією Захаровою звертається до міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, пише Костянтин Еггерт для Сноб. – Вона одночасно очолює правлячий в коаліції з соціал-демократами Християнсько-демократичний союз. Геворг наставляє її в питаннях взаємодії з Кремлем як майбутнього канцлера ФРН і неформального лідера Євросоюзу.

Але АКК, як її скорочено називають в Німеччині, в лютому цього року оголосила, що не висуватиме свою кандидатуру на пост глави партії перед прийдешніми у 2021 році виборами в бундестаг. Значить, шеф німецької міноборони не збирається ставати канцлером. Давати поради доречніше трьом головним кандидатам на партійне лідерство, а отже, і на "крісло номер один": прем'єр-міністру землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашету, бізнесменові і екслідеру фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріху Мерцу або колишньому міністру і нинішньому главі комітету у закордонних справах бундестагу Норберт Рётгену. До речі, і АКК не обов'язково повернеться до рідного Саар. Цілком можливо, що в разі перемоги ХДС/ХСС на виборах вона залишиться міністром нового кабінету.

Крім того, що радять і іронізують непогано б знати хоч щось про життя тих, кому даєш поради і над ким іронізуєш. З цим у російської правлячої верхівки справи кепські. Наші начальники, схоже, майже не користуються залишками експертизи по країнам, яку ще іноді є шанс знайти в глибинах Лаврівсько-Захарівського МЗС. Але якщо замовити в Третьому європейському департаменті МЗС на чолі з Олегом Тяпкіним довідки по персоналіях, то можна буде дізнатися ось яку примітну деталь: АКК і всі три претенденти на місце Ангели Меркель – практикуючі католики.

Чому це важливо? Німеччина, як і більшість країн ЄС, країна абсолютно світська. Але католики, хоча їх і меншість, грають в політиці ФРН велику роль, особливо в західних землях. Вони виховані на традиціях протистояння католицької громади, і особливо інтелектуалів, тиску ззовні – спочатку антицерковної політики канцлера Отто Бісмарка, а в ХХ столітті – неопоганської нацистської диктатури.

Німецькі політики-католики беруть моральний приклад з борця проти гітлерівської програми евтаназії єпископа Клеменса фон Галена, громадських діячів Адальберта Пробста і Еріха Клаузенера, убитих в "ніч довгих ножів", і автора невдалого замаху на Гітлера графа Клауса фон Штауффенберга. Нинішнім російським жартівникам на адресу АКК такі конфесійні розклади в ХДС не обіцяють нічого хорошого.

Тим, хто стоїть за службовим обов'язком зі свічками на Великдень безсоромним, корумпованим і цинічним російським чиновникам це абсолютно незрозуміло, але німецькі політики, не будучи поголовно Святим Франциском Ассизьким, проте співвідносять свої слова і вчинки з нормами християнської моралі. А Христос заповідав називати речі своїми іменами і не йти на компроміс зі злом.

Коли АКК пропонує говорити з Кремлем з позиції сили, то вона має на увазі не тільки і не стільки виробництво нових танків "Леопард-2" або закупівлю винищувачів "Торнадо". Міністр і її колеги по партії розуміють, що Путін з Шойгу навряд чи нападуть на НАТО – хоча б тому, що третю світову вони гарантовано програють.

Йдеться про інше: про відмову від лицемірства і перегляд традиційної німецької політики "діалогу з Москвою за всяку ціну", яка являє собою дивний коктейль історичного страху, почуття провини за війну плюс бізнес-інтересів "Сіменса", "Фольксвагена" та іншого "Рургазу". Як все частіше говорять і канцлер Меркель, і її політичні спадкоємці, цю політику потрібно змінювати. Ті ж Крамп-Карренбауер і Рётген – противники будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

Меркель, однак, змушена підтримувати проект, бо її партнери по коаліції – соціал-демократи виступають за нього. Але в наступному році вони програють вибори. ХДС/ХСС створить коаліцію з партією "зелених". І тоді, якщо "трубу" не встигнуть прокласти до цього, проект точно помре. Його просто втоплять "зелені", на сьогоднішній день – головні критики Путіна в ФРН. Вони, до речі, теж надихаються моральними принципами, нехай більш світськими і ліберальними, ніж рейнські католики, але від цього не менш твердими. І тих, і інших об'єднує жорстке неприйняття авторитаризму і, одночасно, впевненість в тому, що Росія – частина Європи.

Ось я і думаю, що ж цим людям порадити? Геворг Мірзаян переконує їх: будь-яка політика – це з'ясування стосунків в пітерської підворітті, гола боротьба за виживання і егоїстичні інтереси. Саме таких поглядів дотримуються в Кремлі, на Смоленській площі, в "Арбатському військовому окрузі" і вважають їх ознакою сили. Але насправді це ілюзія сили для слабких, удавана крутизна тих, кого не пускають в пристойне суспільство.

Починаючи з мюнхенської промови Путіна 2007 року, Кремль бравував цієї самої "силою" і насаджував всюди правила підворіття. Війна з Грузією, Крим, Донбас, малайзійський лайнер, вбивство Нємцова, розбомблене Алеппо, "дівчинка Ліза", "ПВК Вагнера", "Новачок" – список віх вражає. Путінська Росія більше десяти років надривно вимагає поваги і кращих місць за кращими столами. Результат виявився обернено пропорційний докладеним зусиллям.

Політичний клас США жодних сумнівів щодо кремлівських і раніше не відчував. Політичний клас Великобританії "прокинувся" після замаху на Сергія і Юлію Скрипаль, а політичний клас Німеччини – після вбивства в центрі Берліна колишнього чеченського польового командира середньої руки Зелімхана Хангошвілі. Поступово приходить до тями і традиційно закохана в Кремль французька еліта. Вони не хочуть і не будуть жити за правилами підворіття.

Хоча б тому, що знають один одного три чверті століття, з кінця Другої світової. Саме з того часу Європа і США вважають за краще вирішувати питання не в підворітті, а в більш безпечних місцях - в штаб-квартирах НАТО і ЄС насамперед. Це не райські простори, конфлікти і там трапляються, але вони все ж світліші й тепліші за пітерські "колодязі". Там всі свої. І вони між собою розберуться, хто сильний, а хто слабкий, кому допомогти, а кого пожурити.

Кремль сидить в глибокій ізоляції, з якої не буде виходу. Так, з ним готові говорити про Сирію або тероризм, але в разі потреби, як спілкуються з набридливим сусідом-скандалістом – щоб не кричав чи не підпалив від злості сарай. А якщо сусід б'є дружину або грубіянить приходського священика, то можуть і приструнити. Санкціями, черговим "актом Магнітського", розміщенням коштів ПРО. Але до себе не пустять.

Поради путінського режиму нікому не потрібні. Двадцять років воєн, шантажу, лестощів, підкупу, а скінчилося все навіть гірше, ніж в старому радянському анекдоті: "Їдьте в Америку! Америка – країна м'яса. Це ми – "країна рад". В принципі, Америку можна сміливо змінити на Німеччину.

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