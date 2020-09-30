Кремль повторив за Фокіним заяву про відсутність війни між Росією та Україною

У Кремлі вкотре вказали нібито на окупованому Росією Донбасі "йде внутрішньоукраїнський конфлікт", а не війна між РФ та Україною.

Про це 30 вересня заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитують пропагандистські росЗМІ.

"На Донбасі не відбувається і не відбувалося війни між Росією та Україною. Там – внутрішньоукраїнський конфлікт", – висловився він.

У такий спосіб представник російської влади прокоментував схожі слова вже звільненого з посади першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна. На думку українського політика, риторика про війну між Росією та Україною не має жодного підтвердження, а примирення сторін на Донбасі має проходити на основі Мінських домовленостей.

За словами Пєскова, так Фокін "солідаризувався з очевидністю в цьому питанні".

"Найімовірніше, український представник солідаризується з очевидністю, яка неодноразово нами констатувалася протягом не одного року", – відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня Вітольд Фокін прибув на засідання парламентського комітету з питань державної влади, щоб пояснити свої резонансні висловлювання щодо статусу Донбасу та амністії. На ньому він і сказав, чо "не бачить" війни між РФ і Україною.