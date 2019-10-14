Владимира Зеленского на президентских выборах поддержали 73% избирателей. С момента избрания его поддержка среди украинских граждан сохранялась примерно на том же уровне – 70% и выше. Однако начало осуществления им проекта под условным названием "достижение мира с Путиным за счет Украины" вызвало неприятие украинского общества и привело к развертыванию первого после выборов серьезного политического кризиса.

Одним из количественных свидетельств критического отношения общества к подписанию украинскими властями "формулы Штайнмайера" стало соотношение лайков и дизлайков под обращением В.Зеленского 3 октября, размещеннном на сайте Президента Украины. Начиная с вечера 3 октября на каждый оставляемый лайк приходилось в среднем 9 дизлайков. Десять дней спустя соотношение остается прежним – 2.3 тысячи лайков против 20 тысяч дизлайков. Иными словами, 10,6% проголосовавших поддерживают обращение Зеленского, в то время как 89,4% это обращение не нравится.

Понятно, что соотношение лайков и дизлайков вообще, в том числе на одном из сайтов, не может восприниматься как полностью объективное отражение общественного мнения. Тем более, что на других сайтах соотношение лайков и дизлайков под обращением Зеленского – иное. Так, на сайте Ze!Life соотношение лайков и дизлайков (40К против 3.5К) дает прямо противоположную картину – 92% проголосовавших поддерживают обращение Зеленского, 8% выступают против.

Более объективную картину общественного мнения дают социологические опросы, проводимые в соответствии с принятыми для них жесткими правилами. Результаты одного из таких опросов (проведенного 4-9 октября) 11 октября опубликовал Центр Разумкова. В формулировках опроса нет ни фамилии "Зеленский", ни ссылок на позицию президента. Тем не менее в них упомянуты основные вопросы, оказавшиеся в центре общественного внимания в результате его действий.

Выясняется, что по каждому из этих вопросов противников действий В.Зеленского (или противников неизбежных следствий, вытекающих из действий В.Зеленского) оказывается больше, чем его сторонников, в 2-4 раза.

Схожим с этими результатами является понимание гражданами Украины природы вооруженного конфликта на востоке страны. Удельный вес тех, кто имеет адекватную картину событий и полагает, что на востоке Украины "происходит война между Украиной и Россией" или же "сепаратистский мятеж, поддержанный Россией", составляет 59,6%. Доля тех, кто разделяет путинско-кремлевскую версию событий о том, что на востоке страны происходит "гражданская война – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины" или же "война между Россией и США", составляет 22,6%. Следовательно, сторонников первых взглядов больше сторонников вторых взглядов больше в 2,6 раза.

Очевидно, обеспокоенный состоянием общественного мнения украинцев, в своем большинстве не принимающих "план мирного соглашения с Путиным за счет Украины", В.Зеленский 10 октября провел беспрецедентный пресс-марафон в киевском фуд-корте, пытаясь убедить украинское общество в правильности избранного им пути. Однако сделанные им в ходе пресс-конференции заявления лишь еще более усилили нарастающее недоумение.

Зеленский выступил в защиту подписанной им "формулы Штайнмайера" и в то же время отметил, что новый закон о статусе Донбасса будет "обсуждаться с обществом": "Каким будет новый закон об особом статусе? Там пункты, эти "красные линии", мы готовы обсуждать с обществом, журналистами и только потом голосовать в Верховной Раде..." Однако "формула Штайнмайера" однозначно устанавливает, что закон о статусе ОРДЛО разрабатывается политической подгруппой Трехсторонней контактной группы, после чего утверждается Верховной Радой в течение четырех недель. Обсуждение проекта закона не только украинским обществом, но и Верховной Радой "формулой Штайнмайера" не предусмотрено.

Зеленский развернуто высказался относительно неопределенного, с его точки зрения, характера предстоящей амнистии: "этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате: что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, кого не амнистируем, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии. То ли гражданские люди, которые работали учителями, медиками, – а это их касается? Мне кажется, есть категории людей, которых это не касается". Однако "формула Штайнмайера" недвусмысленно утверждает, что вопрос амнистии Украиной не обсуждается, а принимается.

Зеленский отметил, что "спешит" с датой встречи в нормандском формате, потому что в среднем на Донбассе раз в два дня гибнет один украинец. Но встречи в нормандском формате не гарантируют прекращения гибели украинских граждан. После предыдущих саммитов в нормандском формате погибли тысячи военнослужащих и гражданских лиц. Почему эта ситуация должна измениться в этот раз?

Получается, что Зеленский либо не знаком с содержанием документа, подписанного Украиной по его требованию, либо же знаком с ним, но пытается интерпретировать его таким образом, какой бесспорно противоречит его содержанию. В этом случае встреча в нормандском формате, на которую Зеленский так "спешит", приведет лишь к совместному – со стороны трех других участников саммита – унизительному объяснению президенту Украины содержания того, что именно Украина подписала по его поручению.

Пока Зеленский делает заявления, порождающие все больше и больше недоумения, Кремль повышает ставки в своей антиукраинской политике, полагая возможным выдавить из неопытного и легко поддающегося давлению украинского президента все новые и новые уступки.

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В дополнение к уже полученным от новой украинской власти подаркам – приказу Зеленского о запрете ответного огня ВСУ на огонь сепаратистов на линии разграничения, разоружению трех добровольческих батальонов, спасению Путина от введения антироссийских санкций за неисполнение тем решения Международного морского трибунала о безусловном освобождении захваченных украинских моряков – и наряду с публикацией путинской интерпретации "формулы Штайнмайера", данной сотрудником В.Суркова А.Чеснаковым, уточненные кремлевские пожелания и планы на украинском направлении недавно были обнародованы В.Соловьем:

В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики

И вот почему:

1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в "ДНР" и "ЛНР" полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.

2. Охрану украинско-российской границы со стороны "ДНР" и "ЛНР" будет нести "добровольческий корпус", сформированный в "ДНР" и "ЛНР", а не украинская погранстража.

3. На встрече в "нормандском формате" Зеленский повторит согласие с "формулой Штайнмайера", после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина – провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.

4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.

5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.

6. Зеленский попытается "продать" украинскому обществу эту сделку как "мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие". Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.

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7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через "встроенный предохранитель – Донбасс".

P.S. Вероятно, украинская власть вынесет решение по Донбассу на общенациональный референдум.

Согласится ли украинское общество со сдачей интересов Украины в рамках плана Зеленского по достижению соглашения с Путиным?

Или же оно окажет сопротивление осуществляемой президентом Украины капитуляции?

Судя по результатам последнего опроса общественного мнения, примерно две трети украинских граждан выступают против капитуляции страны перед Путиным и его марионетками из ОРДЛО.

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