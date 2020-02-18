Сегодня Кремль показал Зеленскому, что он не может закончить войну на Донбассе. Это не в его силах и не в его возможностях: президент Украины ситуацию не контролирует.

Нынешняя стычка в районе Золотого – довольно серьезная, но она локальная. Это точно не прорыв к Кривому Рогу или к Запорожью. Это политическое давление на Киев и на мир в целом. Им показали, кто на самом деле контролирует ситуацию. Заявление Зеленского о том, что война закончена не стоит ломаного гроша. Не он это решает и объективно это правильно: нельзя закончить войну в таком порядке, если не ты сильная сторона.

Война на Донбассе

Почему это произошло сегодня? Возможно, последние заявления Зеленского, в частности с поляками (что СССР вместе с Адольфом Гитлером развязали Вторую мировую войну. - ред), не понравились Москве.

Так что этот бой на Донбассе подорвал все демагогии Зеленского, что война заканчивается или война закончена. Хрен тебе – закончена, сказал Кремль.

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