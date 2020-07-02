Кремль отримав законне право "захищати" російськомовних, – Огризко

Зміни до Конституції РФ, ухвалені під час всеросійського голосування, що торкаються питань мови, надають Кремлю підстави втручатися у внутрішні справи інших країн.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. "Відносно захисту прав російськомовних, то це підтвердження того, що Російська Федерація тепер на рівні Основного Закону матиме всі підстави без будь-яких сумнівів втручатися в справи будь-яких країн, в яких буде хоча б один російськомовний громадянин на тій підставі, що його права порушуються", – сказав дипломат.

Він зауважив, що Кремль вдається до подібних дій і без конституції, але відтепер це матиме "обов’язковий характер і силу закону".

Огризко також спрогнозував посилення мовного тиску на народи, що населяють РФ, на підставі визначення в Конституції російської мови як "державоутворючої".

"Це означає, що за цими красивими словами буде йти тотальна русифікація народів, які населяють Російську Федерацію, а їх більш ніж півтори сотні", – впевнений дипломат.

"Ті жахливі випадки, коли інтелігенція тих чи інших малих народів починає себе спалювати, як це було в Удмуртії, я думаю, стане звичайним явищем в Росії. Народи протестують, коли їх лінгвістично винищують", – підкреслив він.

На думку дипломата, нинішнє російське керівництво має "хворобу" – "манію великодержавництва". "Це хвороба, але, на жаль, хвороба такого штибу, яка сама по собі не проходить, її треба лікувати лише дуже сильною терапією", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, з 25 червня по 1 липня проходило всеросійське голосування за поправки до Конституції РФ. Зокрема, зміни торкнулися і статті, присвяченій російській мові. За даними Центрвиборчкому РФ, "за" проголосувало майже 78% росіян.