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13 квітня • оновлено в 12:41
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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Кремль обрушил нефть и кричит об очередной победе над всеми

17.9т
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ХРОНИКИ БЕЗУМИЯ - САЛЮТ В ПУСТОТЕ

Машины скорой помощи стоят в семичасовой очереди, чтобы сдать пациента в больницу. В стране не хватает ИВЛ, но их продают в Узбекистан. По собственной дури обрушили нефть, пошли на попятный и кричат об очередной победе над всеми.

Масок в продаже нет, телевизор советует делать их самостоятельно. Билборды с портретом Пушкина призывают защитить русский язык – проголосовать за поправки в Конституцию.

С утра 13 апреля в Москве вводятся пропуска для передвижения по городу, за выход из дома штраф. 13 апреля вечером в пустом городе состоится салют в связи с 75-летием освобождения Вены!

И помните, выражать неуважение к власти в неприличной форме запрещено законом!

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Автор
Леонід Гозман Леонід Гозман
Теми
Світові ціни на нафту Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
Джерело
Джерело: Facebook Леонида Гозмана
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Жаль маленьких птичек, белых лебедей, придётся им в жутких условиях пандемии не на озере гулять, а на москве-реке у стен крымля.
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Captain Old
Captain Old
Никитенко Сергей Вам сцишь на голову ,а вы божья роса.Ох и народец !
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Captain Old, путина поимели верблюды саудитов и он с перепугу или сумашедшего удовольствия крычит о вяликой своей победе , ну ,,,,,,,й верблюда поиметь это побида, правда в бункере ,,,.,,, у зализывает
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4
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Салют дело нужное и не только в честь освобождения Вены. Ни в коем случае нельзя забывать славные победы дидов над питекантропами, неандертальцами, кроманьонцами, печенегами, половцами, монголами... Да мало ли славных побед которыми на зависть остальным может по праву гордится великий росиянский народ.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Карпенко Алексей, еще Наполеона забыли , дед юродивый взял в голову что он с нищей дикой отсталой страной гегемон и вяликий ,,,,.,,,,й вот и салют , это конечно не понять нормальному человеку , это надо быть рабом , люмпеном и дикарем
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