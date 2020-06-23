Бешеная ломка Путина в последние два-три дня – результат осознания им (с солидным запозданием) провала вынашиваемого с 2014 года плана одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР в третьей мировой (холодной) войне.

Путин был уверен, что США дрогнут и отступят в региональном конфликте в Прибалтике, когда он станет угрожать им применением тактического ядерного оружия или применит его. На этой и только на этой уверенности основывался весь его план. Об этом говорили вся его политика, все его поведение, все активные мероприятия его агентуры, все драматические свидетельства инсайдеров, имеющих редкий доступ к зияющим высотам власти (Венедиктов, Соловей, Явлинский).

Та же уверенность разделялась до самого последнего времени ближним кругом долларовых миллиардеров, составляющих политбюро российской клептократии. Им легко и приятно было идти за Верховным и обрести вместе с ним геополитическое величие. Но сегодня они уже начинают догадываться, что, скорее всего, они не попадут в геополитический рай, а просто сдохнут. И это новое знание, в котором столько печали, модифицирует их агрессивные планы.

Новая военная доктрина США и размещение ядерных боеголовок малой мощности не оставляют, никаких сомнений, что Соединенные Штаты обязательно отреагируют, если Russians действительно применят тактическое ядерное оружие. У США теперь более широкий выбор ответа на ядерную эскалацию Кремля, нежели только капитуляция или взаимное гарантированное уничтожение.

Американские подводные ракетоносцы "Огайо", способные поразить любую точку Евразии, барражируют в Атлантическом Океане, оказывая определенное воздействие на умы упомянутых выше особ в Москве. Этот психологический механизм и называется ядерным сдерживанием.

Ядерное оружие, в том числе и новые американские боеголовки W76-2, существует не для того, чтобы его применять, а чтобы "добрым словом" убеждать оппонента воздерживаться от его применения. Четко сформулированная достоверная угроза ответного ядерного удара должна послужить инструментом deterrence (сдерживания) Москвы от нанесения первого ядерного удара, а, следовательно, и вообще от изначальной агрессии в Балтии.

Беспрецедентные "ОГРОМНЫЕ" территориальные претензии к своим ближайшим соседям это компенсаторная реакция пациента, столкнувшегося с жестким отпором на натовском направлении.

При подобном его психическом состоянии военная эскалация в Украине в ближайшие месяцы практически неизбежна. Кремль обманывает себя собственной пропагандой о хаосе, царящем в США. На самом деле военно-политический истеблишмент США, deep state, консолидирован как никогда. И консолидирован он на двухпартийной антикремлевской платформе. Украине будет оказана максимальная (невоенная) поддержка, включая "адские санкции" против Кремля.

А если собиратель земель русских вздумает замахнуться и на Казахстан, его ждет еще один очень неприятный сюрприз. На этот раз от товарища Си.

Эй, вы, там внизу, в бункере! Немедленно остановите маньяка. Тогда у вас действительно появится шанс не сдохнуть, а может быть, даже и сохранить что-то из накопленного непосильным трудом барахлишка.