Кремль назвав усіх затриманих у Білорусі громадянами РФ: усі деталі
Адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі бойовиків групи Вагнера.
Як повідомляє РБК, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що затримані – російські громадяни.
За його словами, інформації про протиправні дії росіян, які могли б стати причиною їх затримання, у Кремля поки немає.
"Ми повинні спочатку зрозуміти, в чому їх звинувачують", – додав Пєсков.
Він назвав інсинуаціями інформацію про те, що "якісь організації з Росії посилають мовляв когось, щоб дестабілізувати".
Пєсков нагадав про зустріч представників МЗС Білорусі з послом Росії Дмитром Мезенцевим. "Розраховуємо що за результатами спілкування отримаємо вичерпну інформацію", – зазначив він.
Журналісти також задали Пєскову питання про те, чому в Росії не переслідують ПВК Вагнера за участь в бойових діях на Донбасі.
"А що таке ПВК Вагнера? У Росії де-юре такого поняття як ПВК немає. Є приватне охоронне підприємство, є фірми, а такого поняття як ПВК в російському законодавстві немає", – відповів прессекретар.
При цьому він пообіцяв, що Кремль врахує заяву російського терориста Захара Прілепіна, за словами якого, серед затриманих є "два або три бійця", які "служили" разом з ним на Донбасі.
Також Пєсков підкреслив, що розмова президентів Росії Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з затриманням вагнерівців не планується.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.