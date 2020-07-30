Кремль назвав усіх затриманих у Білорусі громадянами РФ: усі деталі

Адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі бойовиків групи Вагнера.

Як повідомляє РБК, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що затримані – російські громадяни.

За його словами, інформації про протиправні дії росіян, які могли б стати причиною їх затримання, у Кремля поки немає.

"Ми повинні спочатку зрозуміти, в чому їх звинувачують", – додав Пєсков.

Він назвав інсинуаціями інформацію про те, що "якісь організації з Росії посилають мовляв когось, щоб дестабілізувати".

Пєсков нагадав про зустріч представників МЗС Білорусі з послом Росії Дмитром Мезенцевим. "Розраховуємо що за результатами спілкування отримаємо вичерпну інформацію", – зазначив він.

Журналісти також задали Пєскову питання про те, чому в Росії не переслідують ПВК Вагнера за участь в бойових діях на Донбасі.

"А що таке ПВК Вагнера? У Росії де-юре такого поняття як ПВК немає. Є приватне охоронне підприємство, є фірми, а такого поняття як ПВК в російському законодавстві немає", – відповів прессекретар.

При цьому він пообіцяв, що Кремль врахує заяву російського терориста Захара Прілепіна, за словами якого, серед затриманих є "два або три бійця", які "служили" разом з ним на Донбасі.

Також Пєсков підкреслив, що розмова президентів Росії Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з затриманням вагнерівців не планується.

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