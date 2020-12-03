Скоро, 8 грудня, виповниться рівно 120 днів, як Лукашенко вперше пообіцяв нову і чудову конституцію білорусам, але проект якої за ці чотири місяці ніхто так і не побачив. Наполеону вистачило 100 днів, щоб з в'язня знову стати імператором і зібрати армію, а Лукашенко за сто днів не здатний навіть написати конституцію, в якій буде лише одна новація – обмеження повноважень президента. У чому причина – на Лукашенка чи поза ним?

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В том, что в офисе у Лукашенко могут написать конституцию на любой вкус и в гораздо меньшие сроки, чем сто дней, никто не сомневается. Как и в том, что Александр Григорьевич лично будет её писать. Не президентское это дело. Но конституция не пишется, Лукашенко не называет дату её представления в парламенте и вынесения на так называемое всенародное обсуждение. Несмотря на то, что провести шоу в советском стиле с её обсуждением для него не проблема. Всё, что сделал Лукашенко в этом направлении за 120 дней – заверил всех, что новая конституция будет лучше прежней, что он не пишет её под себя, и что при ней он уже не будет работать президентом.

Фразу о том, что не будет работать, он произнёс после встречи с Лавровым, прилетевшим в Минск 25 ноября на два дня для проведения совместной коллегии МИД РФ с белорусским МИДом. Об этой загадочной коллегии в СМИ ничего не появилось, зато встречу Лукашенко с Лавровым и фрагменты из их беседы показали и прокомментировали все, кому интересна Беларусь. Как и указанную фразу Лукашенко.

Информация о загадочной коллегии двух МИДов была явно легендой-прикрытием для приезда Лаврова в Минск. Прямо объявить, что Лавров летит в Минск, чтобы надавить на Лукашенко и проинспектировать МИД Беларуси, который у неё пока ещё есть, но которого не станет после углублённой интеграции в Союзное государство, в данной ситуации Москва себе позволить не может. В случае этой интеграции Беларусь лишится своего министерства иностранных дел, своих посольств и права на внешнюю политику. Разговаривать с другими странами белорусы будут только через Москву, которая станет представлять их во внешнем мире. Ездить в другие страны будут по правилам и с разрешения Москвы, как и остальные её российскоподданные.

Если быть точным, то в ближайшие годы вообще не будут, поскольку у них в Союзном государстве будет статус неблагонадёжных и "бунтующей провинции", как сказал бы Чингисхан. Лукашенко под предлогом пандемии уже запретил им ездить в Литву, Польшу и Украину, оставив лишь "дырку" в РФ. Врачам, которые поехали в Польшу, он посоветовал в Беларусь лучше не возвращаться. Режим тюрьмы народов Союзного государства уже начали распространять и на Беларусь. Перспектива – создание российской комиссии по ликвидации МИД Беларуси, возглавит которую, разумеется, Лавров. Ему принимать в своё "хозяйство" кадры белорусского дипкорпуса и решать, кого, как и где использовать, а кого сразу уволить в связи с реорганизацией после очередной коллегии двух МИДов.

Но не это было главной целью поездки Лаврова в Минск. Главной задачей его миссии было надавить на Лукашенко, чтобы выдал политическое решение о Союзном государстве, которое позволит Лаврову официально начать "перетрахивать" кадры дипкорпуса Беларуси. Надо полагать, чтобы кадры не сильно пугались, Лавров опять привёз в Минск несколько ящиков вина, украденного им из подвалов "Массандры". Служащим МИД РФ следует уже изучить "Уголовный кодекс" Украины на предмет того, сколько им полагается за кражу вина. Особенно Марии Захаровой.

После беседы с Лавровым и появилась фраза Лукашенко, что при новой конституции он уже не будет работать президентом. Разумеется, не будет, поскольку эта должность будет в Союзном государстве упразднена, подобно МИДу Беларуси и остальным её министерствам. Ни в одном из субъектов Российской "федерации" президентов нет, за спорным исключением Татарстана. Спорным, поскольку в Казани считают, что у них есть свой президент, а Москва утверждает, что никакой он не президент, а лишь наместник царя и такой же холоп как все, но в привилегированном статусе смотрящего за местными холопами.

Лукашенко на 50% честен, когда говорит, что не пишет новую конституция под себя, но на 50% врёт. Ложь заключается в том, что пишут её не в Минске, а в Москве, и чистая правда, что пишут не под Лукашенко, а под Союзное государство. Похоже, написали её давно, но ни Кремль, ни офис Лукашенко никак сами не могут определиться с датой, когда представить её белорусам, ни согласовать эту дату между собой. Никаких юбилеев в этом году у договора о создании СССР или первого Союзного государства РФ с Беларусью нет, а революция совсем осложняет проблему с выбором даты. Поэтому у Кремля и офиса Лукашенко объективные и субъективные трудности с датой и поиском подходящего момента.

Это поиск осложняется и тем, что президентские выборы в США неожиданно затянулись, и нет жёсткой гарантии, что 15 декабря выборщики проголосуют так, как они формально должны это сделать. Скандал с электронной системой для подсчёта голосов "Доминион", в которой выявлены фальсификации и иранские "корни" может привести к тому, что часть выборщиков от Демпартии проголосует за Трампа. Вероятность невысокая, но она есть, и для России это станет сюрпризом, на который не понятно, как реагировать. При чём не понятно всей РФ – от Кремля и до окраин. Поведение Лукашенко, за которым Москва пока признаёт право на звонок президенту США, станет для неё ещё более непредсказуемым, а его тайная договорённость с Путиным в Сочи, о которой многозначительно говорил 25 ноября Лавров, может так и остаться тайной и личной.

Сложилась ситуация, когда в Москве новая конституция для Беларуси написана, но ни Кремль, ни Лукашенко не решаются по многим и разным причинам выложить её в свободный доступ и открыть для комментариев. Больше всего Москву страшит опасение, что её второе Союзное государство с Беларусь станет такой же фикцией, как и первой, или распадётся как распалось Союзное государство Сербии с Черногорией. Их балканское "братство" испарилось бесследно и надуманное российско-белорусское "братство" испарится также. Поэтому миссия Лаврова в Минске свелась лишь к тому, что Лукашенко поклялся публично в верности РФ и тайной сделке в Сочи, что тот и сделал. Заодно Лавров окинул взглядам и белорусский МИД на предмет его поглощения.