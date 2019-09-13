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13 вересня • оновлено в 21:33
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Кремль нахапає ще полонених? Українців у Росії і Криму попередили про ризик

1.7т Читати матеріал російською

Владі Росії ніщо не заважає взяти в заручники інших українців замість тих, які були відпущені додому в рамках обміну полоненими 7 вересня.

З таким застереженням виступив в ефірі ObozTV адвокат Микола Полозов, який захищає в суді звільнених з полону українських моряків.

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На думку Полозова, "під удар" можуть потрапити як кримські татари, які проживають на окупованому півострові, так і українці, які приїжджають в Росію до родичів або на заробітки.

"Крим досі перебуває під окупацією. І російській владі нічого не заважає прямо сьогодні прийти в місця, де проживають кримські татари, і "добрати" стільки ж людей, скільки вони відпустили. Другий момент – в Росії кілька сотень тисяч українців, які приїжджають до родичів, на заробітки і так далі. Що заважає нахапати ще?" – звернув він увагу.

"Тому Кремль відчуває себе в цьому сенсі досить вольготно. Зараз вони когось віддають, але при цьому розуміють, що у них цей ресурс практично невичерпний", – пояснив юрист.

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При цьому Полозов позитивно оцінив ініціативу російського омбудсмена Тетяни Москалькової укласти угоду між РФ і Україною, яка дозволила би припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

"Це стосується тих, хто вже знаходиться в заручниках у Росії, проти кого є кримінальні справи або винесені вироки. Безумовно, це позитивна історія", – зазначив він.

У зв'язку з цим адвокат нагадав, що навіть після повернення додому українські моряки в Росії залишаються в статусі обвинувачуваних.

"Звичайно ж, як у випадку з моряками – їх відпустили, а справа триває – справу потрібно закривати", – наголосив Полозов.

СІЗО "Матроська тиша" в Москві

СІЗО "Матроська тиша" в Москві

mk.ru

OBOZREVATEL нагадує, що 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією і Україною.

З російського полону в Україну повернулися 35 осіб. Серед них – 24 українських моряки, захоплених в листопаді 2018 року в Керченській протоці, а також 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров і Сізонович Олексій.

Зараз в тюремному ув'язненні в Росії продовжують перебувати кілька сотень людей, в тому числі затримані в окупованому Криму кримські татари. В Офісі президента України анонсували новий етап обміну полоненими і назвали можливі терміни.

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Теми
Обмін полоненими Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Порушення прав людини в Росії
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії кримські татари полонені моряки
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нахрена России кого то ловить? Россия будет отдавать этих 24 украинца, которых Украина нам отдала. Мы так и будем их менять туда-сюда. У них даже должность будет такая "сотрудник обменного фонда". Ну вы и идиоты!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "украинцы, которые приезжают в Россию к родственникам или на заработки". Х0хлы, вам не стыдно работать на "загнивающую экономику агрессора"?)
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