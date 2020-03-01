Кремль готовий використовувати зброю проти протестувальників, аби не допустити масштабних мітингів в Росії і утримати ситуацію і владу під своїм контролем.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков. За його словами, для цього в Росії змінили законодавство і розширили права силових служб при застосуванні бойової зброї (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Щорік із Путіним гірший за попередній. Все йде до масових репресій, думаю, влада навіть готова стріляти в народ. Іншими способами вони його в стійлі не втримають. Все вже підготовлено: законодавство змінено, права силових служб при застосуванні бойової зброї розширені, суди готові до штампування вироків. Влада готується стріляти в народ, і рано чи пізно це станеться", – запевнив він.

Протести в Росії

При цьому, за словами політика, в такому разі в Росії вже не буде мирної трансформації влади.

"Путін це дуже добре розуміє, приклад Миколи II ще не встиг обрости легендами. З моменту, як сім'я імператора була розстріляна, після того як він дав команду стріляти в народ, пройшло всього лише сто років. Російський народ не виходить на розум, він виходить на емоціях. На емоції з розстрілом можуть вийти мільйони", – підсумував Гудков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться.

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