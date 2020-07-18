Великобритания, США и Канада заявили, что хакеры, которых поддерживают спецслужбы России, пытаются похитить данные об исследовании вакцины и лечении COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений во всем мире. – ред.

Легко представляю себе, что российские хакеры могут попытаться узнать формулу в каких-то медицинских учреждениях, которые разрабатывают вакцину от коронавируса. А почему бы и нет? У нас уже есть доказанный факт вмешательства российских хакеров со стороны ГРУ в американские выборы. Почему такое невозможно снова, но по другим направлениям? Допустимо.

Тем более, что Путин раз за разом заявляет: мы близки к разработке вакцины. Он должен успокаивать аудиторию, внушать ей безопасность, гордиться, что у нас меньше жертв, чем в Америке, и т.д. А что если этой вакцины у Москвы нет, она ее не разработала? А им же надо слова Путина подкрепить какими-то конкретными вещами. В этом смысле вакцина не такая и сложная, следует добыть всего лишь формулу. А для этого нужно войти в компьютер разработчиков этой вакцины, микробиологов или ученых.

С моей точки зрения, это не так уж и сложно. Это же не военные разработки в Минобороны США. Исходя из политического интереса, я бы этого не исключал. Не из-за людей. Путину абсолютно наплевать, что помрет еще несколько сот человек, это не его тема. А вот престиж и гарантия его слов, что вот мы тут вакцину сами разработали, а Россия – передовая страна в области исследований подобного рода, вот это для него предоставляет существенный интерес. Украсть такие разработки ему по силам.