YouTube удалил видео моего канала Newsader под названием "Возмездие: США оставили Россию без лекарства от COVID-19". Причина: "нарушение принципов сообщества YouTube". Материал менее чем за два дня собрал свыше 70 тысяч просмотров и 95 процентов лайков. В момента загрузки этого видео на канале было около 6 тысяч подписчиков, сейчас – свыше 10 тысяч. Подал апелляцию. Предупреждений не поступало: статус канала – чист. Во всяком случае, пока. В чем именно заключается нарушение принципов – неясно. В ролике содержалась попытка разобраться, почему Россия не попала в список стран, которые вправе претендовать на препарат, несмотря на то, что формально она соответствует критериям.

Главный посыл: российские военные хакеры атаковали американские (а также чешские, например) медицинские центры с целью подорвать систему здравоохранения и похитить технологии вакцины, а руководство страны в целом проводит многолетнюю политику агрессии против соседей и всей евроатлантической цивилизации. В ролике делается предположение, что это и лежит в основе принятия решения по РФ. Подчеркну: решение принимала фармацевтическая компания – разработчик вакцины, то есть субъект, свободный от государственных обязательств США перед принципами ложного гуманизма. Путинский режим – массовый убийца, а 90 процентов россиян годами его поддерживают. Теперь все они хотят лекарство от Америки, против которой на протяжении многих лет совершают акты информационного терроризма. Когда им указываешь на это неприятное противоречие, они возмущаются и подают жалобы в YouTube.

Когда украинцы – еще до всяких президентских выборов в США – всей нацией спрашивали у Цукерберга, почему он не противостоит кремлевской машине пропаганде, которая эксплуатировала Facebook в своих интересах, тот отмалчивался и отрицал. Блокировали проукраинских блоггеров и давали волю сторонникам "федерализации" Украны. Он обратил внимание на проблему только после того, как его вызвали в Конгресс. Тогда-то и выяснилось, что Москва – надо же – оказывается, вела агрессивную кампанию через социальную сеть. Сейчас в YouTube, опять же, вместо того, чтобы блокировать прокремлевских агентов, занимающихся информационными диверсиями против Запада, атакуют тех, пытается сконструировать элементарные логические цепочки.

Пусть не надеются. Мы выстоим. А пригожинские тролли пойдут на биржу труда.