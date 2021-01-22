Кремль хоче відправити Навального за ґрати на декілька років – Bloomberg

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого утримують у московському СІЗО "Матроська тиша", мають намір засудити до декількох років в'язниці.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на два джерела, близькі до уряду Росії. Ті стверджують, що вже на судовому засіданні 2 лютого умовний термін у справі "Ів Роше" Навальному можуть замінити на реальні 3,5 року.

Ще декілька років за гратами йому нібито загрожує в "іншій справі", але про що конкретно йдеться, співрозмовники не уточнюють.

Як пише Bloomberg, у владі РФ були впевнені, що опозиціонер не повернеться на батьківщину, але його приліт "змусив Кремль зайняти оборонну позицію".

За інформацією агентства, там нібито побоюються збільшення напруженості в країні перед виборами в нелегітимну Держдуму, які повинні пройти восени 2021-го.

"Кремль дотримується жорсткої позиції щодо Навального, вважаючи, що він працює на західні уряди. Крім того, влада почала ще більше побоюватися протестів через мітинги, які тривають у Білорусі", – цитує Bloomberg свої джерела.

Водночас підкреслюється, мовляв, влада Росії покладає надії на те, що протестний рух у країні, який орієнтований на лідерство Навального, "втратить напрямок, коли той опиниться у в'язниці".

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