"Похмура безнадійність": Гозман озвучив настрої Кремля по Україні

Політика Кремля щодо України – "абсолютно тупикова і безнадійна".

"Вони хочуть того, що неможливо, того, що нереально. Я думаю, що вони самі це розуміють". Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

"Якщо говорити про Україну, то окрім якихось суто технічних речей – НАТО, не НАТО, бази і ще щось, - є глобальна штука: вони хочуть, щоб ви знову стали в підпорядковану позицію. Вони хочуть, щоб ви знову стали частиною імперії. Вони не можуть примиритися з тим, що ви не такі. Причому, не важливо, в який бік ви йдете – в бік демократії, або в бік націоналізму, або в ще якийсь бік. Ви як будь-яка демократична країна – країна непередбачувана, ви можете куди завгодно піти. Їх не влаштовує не те, що ви йдете в Європу. Їх не влаштовують більш серйозні речі – що ви взагалі кудись йдете самі, що ви їх не питаєте", - пояснив політик.

Володимир Путін під час "Прямої лінії" 20 червня Офіційний сайт президента Росії

За його словами, для російського керівництва "це дуже болісно і важко".

"Вони мріють, щоб ви повернулися в імперію. Я думаю, вони самі розуміють, що це неможливо, і тому їхня політика щодо вас – абсолютно тупикова і безнадійна. Вона у них самих не викликає нічого, окрім відчуття якоїсь похмурої безнадії", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявив: "Не розумію, про що може бути розмова. Путін чітко визначив свої цілі: анексія Криму - акт, що відбувся і обговоренню не підлягає. А решта України повинна стати васальною частиною імперії. Якщо він вважатиме, що потрібно штурмувати Маріуполь, щоб підняти свій рейтинг - він це зробить".

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