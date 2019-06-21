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"Похмура безнадійність": Гозман озвучив настрої Кремля по Україні

4.1тЧитати матеріал російською

Політика Кремля щодо України – "абсолютно тупикова і безнадійна".

"Вони хочуть того, що неможливо, того, що нереально. Я думаю, що вони самі це розуміють". Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

"Якщо говорити про Україну, то окрім якихось суто технічних речей – НАТО, не НАТО, бази і ще щось, - є глобальна штука: вони хочуть, щоб ви знову стали в підпорядковану позицію. Вони хочуть, щоб ви знову стали частиною імперії. Вони не можуть примиритися з тим, що ви не такі. Причому, не важливо, в який бік ви йдете – в бік демократії, або в бік націоналізму, або в ще якийсь бік. Ви як будь-яка демократична країна – країна непередбачувана, ви можете куди завгодно піти. Їх не влаштовує не те, що ви йдете в Європу. Їх не влаштовують більш серйозні речі – що ви взагалі кудись йдете самі, що ви їх не питаєте", - пояснив політик.

Володимир Путін під час "Прямої лінії" 20 червня

Володимир Путін під час "Прямої лінії" 20 червня

Офіційний сайт президента Росії

За його словами, для російського керівництва "це дуже болісно і важко".

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"Вони мріють, щоб ви повернулися в імперію. Я думаю, вони самі розуміють, що це неможливо, і тому їхня політика щодо вас – абсолютно тупикова і безнадійна. Вона у них самих не викликає нічого, окрім відчуття якоїсь похмурої безнадії", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявив: "Не розумію, про що може бути розмова. Путін чітко визначив свої цілі: анексія Криму - акт, що відбувся і обговоренню не підлягає. А решта України повинна стати васальною частиною імперії. Якщо він вважатиме, що потрібно штурмувати Маріуполь, щоб підняти свій рейтинг - він це зробить".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Леонід ГозманВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Они мечтают, чтобы вы вернулись в империю." один вопрос: нафуя им это надо? понадусерики, ну хотя-бы один аргумент, зачем мы нужны России?
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Ефремова Марина
Ефремова Марина
Мoя блaгoдарнocть тем, кто пoказал мне прекрaсный caйт MEMEVICIO.COM/12s5zqr Пpocтo пpойдя опрoc полyчилa пoчти пoлугoдовую заpплaтy)) Пoльзyйтecь, покa eще есть возмoжность=)
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