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Кремль готовий визнати провину? Ілларіонов розповів про секретні переговори Путіна щодо MH17

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Президент Росії Володимир Путін дотичний до переговорів про державну відповідальность своєї країни за збитий над Донбасом Boeing, в якому загинуло 298 осіб.

І хоч кремлівські тролі та ольгинської боти можуть продовжувати звинувачувати Україну або навіть Іспанію в цій катастрофі, але Кремль і МЗС вже готові визнати розміри державної відповідальності за збитий ними літак, припустив російський економіст Андрій Ілларіонов в своєму блозі.

Він послався на таємну зустріч Путіна з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 28 червня на недавньому саміті G-20, про яку стало відомо тільки через три дні. У Росії ж інформацію про неї опублікували 1 липня. Рютте відмовився розповідати, про що саме говорив з Путіним. Не став оцінювати і його висловлювання, пославшись на "конфіденційність і надзвичайно високу делікатність теми". Позначив лише загальну лінію – теракт, який призвів до загибелі МН17.

збитий Боїнг

збитий Боїнг

The New Times

"Коментар Рютте англійською мовою з'явився 1 липня, а в Росії через два дні. Звідки така секретність? Навряд чи обговорювалася видача трьох підозрюваних росіян на кримінальний суд в Гаагу. Швидше за все, говорили про державну відповідальності Росії за збитий літак і загибель його пасажирів і членів екіпажу. І якщо російські тролі будуть і далі засмічувати публічні майданчики байками про українські Буки або іспанських диспетчерів, то їхні старші товариші із Кремля і МЗС вже давно ведуть серйозні переговори про розміри державної компенсації за збитий МН17", – допустив Ілларіонов.

Економіст нагадав, що процес залучення до відповідальності за цю катастрофу розділяється на дві частини – кримінальну та державну. Перша розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі. А ось державна відповідальність за теракт встановлюється не в кримінальному суді.

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"Нідерланди і Австралія визнали Росію країною, відповідальною за цей теракт ще 25 травня 2018 р і закликали запропонувати компенсацію жертвам катастрофи. У березні цього року відбувся перший тур переговорів з цього питання. Але остаточне рішення залишається за першою особою. Можливо, Рютте і Путін обговорювали всі деталі перспективи оголошення Росії і/або кремлівського режиму спонсором міжнародного тероризму", – підсумував Ілларіонов.

На його думку, робота Міжнародної слідчої групи по збитому над Донбасом Боїнгу повторює досвід з розслідуванням терористичного акту над шотландським Локербі 21 грудня 1988 року. Тоді лівійські спецслужби підірвали літак компанії PanAm 103. Загинуло 270 чоловік. В ході кримінального процесу, що почався через 11 років після теракту, режим Каддафі виплатив 2,7 млрд. дол. в якості компенсацій жертвам теракту, а також був публічно названий спонсором міжнародного тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий історик розгромив наміри Заходу по збитому Боїнгу.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Російська воєнна загрозавійна
Особи
Володимир ПутінАндрій Ілларіонов
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїРосія - країна-агресор
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Закон Порядок
Закон Порядок
смешные и жалкие потуги переложить свою вину на Россию.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вопрос украинцам...Животные а зачем вы сбили самолет?
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