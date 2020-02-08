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9 лютого • оновлено в 03:13
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"Кремль готовий до прориву": в Росії розповіли подробиці хитрої угоди щодо Донбасу

16т
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У рамках домовленості щодо Донбасу, Кремль може піти на значні поступки щодо газу і відкрити ринок для українського бізнесу й української економіки.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробив російський політолог Валерій Соловей. За його словами, при цьому Україна буде обмежена в кардинальних рішеннях у своїй зовнішньополітичній діяльності.

"Українським олігархам зроблений натяк, що в разі вирішення конфлікту на Донбасі на умовах, які влаштовують Кремль, бізнесу відкриють російський ринок. Ніхто не збирається позбавляти Україну суверенітету, це помилка. Просто вона буде обмежена у зовнішньополітичній сфері. Також ніхто не хоче позбавляти Україну безвізу, це навіть на руку Росії. Багато українців перебувають на заробітках, а значить, суспільству важче опиратися", – припустив він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

хвиля

Соловей сказав, що по задумці Кремля, Україна має увійти в т.з. Союзну державу, причому українській еліті буде забезпечена можливість вертикальної мобільності.

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"Можна буде стати союзними чиновниками. Так що є деякі вельми привабливі перспективи, які зараз розкриваються і пояснюються на закритих консультаціях. Якщо ж не вдасться заманити пряником, можуть спробувати задіяти батіг. Звичайна логіка переговорів. У Москві вважають, що готові до прориву по Україні і в цьому році його можна домогтися", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерій Соловей розповів про причини звільнення Владислава Суркова. Президент Росії Володимир Путін був дуже незадоволений його роботою.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
Теги
Донбас війна Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
слышу цокот чубатых копыт...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не, кклы, теперь живите на свои... кормить вас, и долги ваши отдавать, мы уже не хотим...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а соловей,тогда все ясно.,,новость,, в архив
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