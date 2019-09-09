Наручники прикривали ганчіркою, а Кремль поспішав з усіх сил: інтерв'ю з адвокатом Сущенка

Українського політв'язня Романа Сущенка готували до обміну в особливому поспіху. Для його етапування навіть скористалися звичайним рейсовим літаком. Його звільнення – не тільки заслуга особисто президента Зеленського. Це підсумок усіх дій, які були зроблені за 3 роки перебування українця в полоні, зокрема дій захисту.

Скандальний блогер Анатолій Шарій зіграв істотну роль в засудженні, щонайменше, двох в'язнів Кремля, і тепер ним повинна зацікавитися Служба безпеки України, – заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

Він також поділився думкою про те, чому напередодні обміну "загубився" росіянин, про те, чи дійсно співробітники ГРУ, яких свого часу обміняли на Надію Савченко, можуть бути мертві, і чи може подібна доля спіткати терориста "ДНР" Цемаха, що також опинився в Росії завдяки останньому обміну.

– Могли б ви поділитися цікавими фактами, пов'язаними із звільненням Романа Сущенка, які пройшли повз ЗМІ?

– Наприклад, йому на 20 років заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Його помилували і заборонили в'їжджати.

Цікаво, що з колонії в Кіровській області, де він відбував покарання, його доставляли в Москву рейсовим літаком. Звичайним. Він їхав у наручниках, на яких була ганчірка, що закриває їх від інших пасажирів, щоб ті не бачили, що на ньому наручники. Звичайно ж, він був у супроводі співробітників, і тим не менш.

Хоча практика етапування літаком і існує, це свідчить про величезну швидкість, з якою все це робилося. Якби він їхав потягом, це було б набагато довше.

Новини Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення

Незважаючи на кілька місяців, протягом яких тривали переговори між Зеленським і Путіним, у яких, звичайно ж, так чи інакше, брали участь лідери західних країн, перш за все, Макрон, все ж я хочу сказати, що результат звільнення Романа, незважаючи на вирішальну роль Зеленського – це все-таки всі ці три роки.

Володимир Путін на святкуванні Дня Москви Офіційний сайт президента РФ

Зокрема, зіграв роль і той факт, що він не визнавав провини, і той факт, що його справа була публічною.

Адже ті, про кого багато говорили, і потрапили до списку на обмін. Це зайвий раз доводить, що публічність, увага до політв'язня все-таки дають йому шанс на звільнення набагато більший, ніж у випадку з людиною, про яку забувають.

І ще. Що б не говорили, роль адвоката дуже важлива. Якщо адвокат незалежний, якщо він не є ФСБшною "шісткою", шанси на звільнення зростають. Чому? Тому що він не намагається під тиском кураторів "пром'яти" свого підзахисного на визнання провини, на те, щоб нічого не виносилося назовні. Він діє в інтересах свого підзахисного. Це теж показник того, наскільки ефективним може бути захисник у політичній справі.

По-моєму, в Україні це розуміють не до кінця. Люди ведуться на все блискуче, а життя – воно інше, воно по-іншому влаштоване.

І останнє, що слід сказати – про роль Шарія як політичного провокатора в інтересах Кремля. Про це буде ще багато сказано – і Романом, і мною, і, напевно, кимось іще. Нехай він не думає, що його проституїзованість, його агентурність, його робота на Кремль залишиться таємницею. Ми все розповімо про те, що він робив, супроводжуючи ці політичні справи.

– Ви маєте на увазі, що Шарій зіграв свою роль у засудженні українців?

– Безсумнівно. У справі Сущенка його роль була дуже суттєвою. По ходу справи Шарій випускав ролики, в яких де-факто звинувачував Романа, займався дискредитацією – як самого Романа, так і мене як його адвоката. Це була методична робота на замовлення Кремля, і частково вона дала свій результат.

Що стосується інших справ, то у справі (Олександра. - Ред.) Костенка, наприклад, роль Шарія була вирішальною. У матеріалах звинувачення політв'язня Костенка як доказ було використано відео Шарія, на якому Костенко нібито завдає каліцтва беркутівцю на Майдані. А його взагалі ніхто не чіпав. Це був фейковий постановочний запис Шарія.

Мені цікаво, СБУ на чолі з Бакановим збирається перевіряти ці факти і займатися Шарієм? Тепер, коли цим людям уже нічого не загрожує, про це вже треба починати говорити, треба досліджувати. Це суттєво.

– Журналіст Денис Казанський звернув увагу на той факт, що під час обміну полоненими "загубився" один з ув'язнених громадян Росії – Сергій Долженков. Як ви могли б це прокоментувати?

– Мені важко судити про це достовірно. Як ви знаєте, я першим назвав список на обмін із числа українських політв'язнів.

Що стосується Долженкова, я нічого про це не знаю, але я підозрюю, що він просто втік. Адже його відпустили з-під варти, і я підозрюю, що він просто десь перетнув кордон і поїхав додому. Я не стверджую цього на сто відсотків, я можу помилятися.

– Журналіст Андрій Цаплієнко заявив про те, що нібито російські спецназівці Єрофєєв і Александров, яких свого часу обміняли на Надію Савченко, вже мертві. Нібито першого зарізали вдома, а другий опинився серед "бойових втрат" у Сирії. Як ви ставитеся до такої версії? Якщо ви припускаєте таке, то якою, на ваш погляд, може бути доля росіян, що були звільнені в рамках обміну полоненими? Чи можуть когось із них "ліквідувати"?

– Це дуже цікаве питання.

Інформація щодо Єрофєєва й Александрова періодично спливала. Адже вони співробітники ГРУ. Можна припустити, що, скажімо, їх ніхто не вбивав, що їх направили кудись, де вони могли загинути. Цілком можливо, що це могло трапитися не навмисно, а внаслідок участі в бойових діях.

Зараз у Росії дані про загиблих є секретною інформацією, і тому дізнатися і перевірити це офіційно неможливо.

Я цілком допускаю, що один із них міг загинути в Сирії. Вважаю, що це відносно природна причина загибелі. Тому що військові дії там досить кровопролитні, і відсоток загиблих у Сирії дуже великий.

Чи можуть ліквідувати когось із звільнених?

Ми ж бачили, як ліквідували Гіві, як ліквідували Моторолу, як ліквідували Захарченка. В принципі, це не проблема. Якщо треба когось ліквідувати, ніхто про це не дізнається, і ніхто про це не напише. Це не стане скандалом у самій Росії.

Наприклад, щодо Цемаха таке може трапитися. Він людина немолода, на сьомому десятку. Може, він просто ненавмисно померти від серцевого нападу? Таке можливо.

Гіпотетично ліквідація можлива. А в Україні з цим складно, тому що, якщо хтось вмирає, якщо з кимось щось трапляється, це приковує увагу громадськості, викликає резонанс, про це пишуть, журналісти цікавляться. А в Росії немає такої проблеми.

Це видно хоча б за рівнем уваги, який був у випадку звільнення українських заручників і російських. Російські приїхали – і куди вони поділися? Хто знає, де вони?

Марк Фейгін у Києві Facebook Марк Фейгін

У звільнених українців всі беруть інтерв'ю. А в Росії хтось бачив, окрім короткого монологу Вишинського з Кисельовим, інтерв'ю з Цемахом? Щоб він сів у крісло, вальяжно розвалився і, попиваючи якийсь коктейль, розповідав, що з ним відбувалося в Україні? Чому цього немає? Чи це нікому не цікаво?

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Це дуже цікаво, і навіть у Росії знайшлося б чимало тих, кому це було б цікаво. Але цього не буде.

Тому питання про те, чи може в Росії зникнути людина, і її більше ніхто не побачить – це риторичне питання. Може.

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