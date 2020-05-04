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5 травня • оновлено в 11:48
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Андрій Зубов
Андрій Зубов
Російський історик і опозиціонер Всі статті автора

Кремль боится Covid-19, приближается полная катастрофа

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По состоянию на 4 мая Российская Федерация вошла в десятку стран с наиболее стремительным распространением коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений, порядка 6 тысяч из них – в Москве.

Справится ли медицинская система страны с такой нагрузкой? Возможен ли коллапс? И что будет дальше?

Я вижу, что пока в Москве врачи с трудом, но справляются с ситуацией. Я вижу это по моим знакомым, по тем, кто болеет. Это очень тяжело, но людей лечат.

У нас в социальная поддержка тех, кто связан с борьбой с Covid-19, на первом плане. В Москве на каждом шагу плакаты в поддержку врачей, в поддержку ученых, которые разрабатывают вакцины. Причем, они значительно опережают плакаты, связанные с 9 Мая.

Мобилизация очень мощная, по крайней мере, в Москве. Критикуя власть, тем не менее, общество старается не нарушать всех карантинных установлений.

Что касается социального взрыва, то он, скорее всего, произойдет не из-за коллапса медицинской системы, а из-за отсутствия работы.

Если карантин не продлевать, то будет коллапс медицинской системы

Если карантин не продлевать, то будет коллапс медицинской системы

Если карантин не продлевать, то действительно будет коллапс медицинской системы. Может быть, врачи справятся, но надо помогать людям, давать огромные деньги. Самое интересное, что они в России есть, но нынешние правители жалеют их дать народу.

Конечно, малообеспеченным людям надо просто давать деньги, чтобы они могли хотя бы есть и пить. Государство должно взять на себя социальные платежи – по крайней мере, на время изоляции. Плату за коммунальные услуги должно принять на себя государство.

У нас огромный Стабилизационный фонд, который составляет около 10 триллионов рублей. Из него можно было бы взять эти деньги.

Но самое главное – дать деньги бизнесу, чтобы в ситуации, когда работа на минимуме, можно было бы платить зарплаты работникам, чтобы бизнес их не потерял. Чтобы, когда будут сняты карантинные ограничения, люди вышли бы на работу по основному профилю.

Сейчас такой поддержки бизнеса нет.

Но ситуация развивается так быстро, что прогнозировать вообще ничего нельзя. Я надеюсь, что власти поймут.

Сейчас власть намного больше напугана, чем в начале. Они понимают, что речь идет о полной катастрофе. И, возможно, что-то и начнут делать для общества.

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Андрій Зубов Андрій Зубов
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
пророчество кремлевского старца пупкина сбывается, весь пукистан стройными колоннами направляется в преисподнюю
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Мы очень надеемся, что рашки скоро не будет - а вместо нее будет зеленый газон.
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