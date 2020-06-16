Кравчук спрогнозував усунення Путіна від влади

Президент Російської Федерації Володимир Путін буде усунений від влади.

"Але я не думаю, що це буде скоро", – сказав у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL перший президент України Леонід Кравчук.

"Я думаю, якщо така ситуація в Росії триватиме, Путін обов'язково буде усунений від влади – або сам піде, або не переоберуть", – спрогнозував він.

Водночас перший президент пояснив, чому, на його думку, зміни влади в РФ не відбудеться в найближчому майбутньому. "Російський виборець поки приголомшений кремлівською пропагандою. І головне для росіянина – "была бы страна родная, и нету других забот".

На думку Кравчука, ця особливість ментальності росіян "буде працювати на Путіна".

"Але всьому настає кінець. Тому настане кінець і там – як приходив кінець і нашим президентам, які думали, що вони вже схопили Бога за бороду", – запевнив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Леонідом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський опозиціонер Андрій Піонтковський заявив про те, що Володимира Путіна можуть повалити 5-6 осіб із найближчого оточення.