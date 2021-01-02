Кравчук розповів про сили, що можуть похитнути владу Путіна

Зовнішні сили, що здатні похитнути владу президента Росії Володимира Путіна, зростають. Щойно світова спільнота вдасться до масштабного тиску на режим, оточення Путіна також відверто заявить про свою позицію.

Таку думку в авторській програмі журналістки Христини Бондаренко Христя Talk на каналі "Редакція OBOZREVATEL" на YouTube висловив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. "Я думаю, в Росії зараз навряд чи знайдуться сили, що можуть похитнути владу Путіна. Але такі сили в світовому співтоваристві зростають щодня", – зауважив він.

На думку першого президента, про це, зокрема, свідчать публічні заяви високих посадових осіб країн Заходу. "Це не просто слова, а вже заяви конкретних посадових осіб", – сказав він.

За оцінками Кравчука, посилення тиску на режим Путіна неминуче з об’єктивних причин.

"Я знаю, що такі дії Путіна, його втручання у внутрішні справи інших держав, його систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, його методи нищення своїх опонентів можуть призвести до такого тиску світового співтовариства і санкцій такого масштабу, що Росії буде важко його витримати", – спрогнозував він.

"І тоді і оточення Путіна, і всі інші можуть заявити про свої позиції більш відкрито і більш відверто", – додав перший президент.

Як писав OBOZREVATEL, глава МЗС України Дмитро Кулеба перелічив три умови, за яких, на його думку, можна зупинити агресивну політику очільника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, він вказав на необхідність запобігання агресивним діям.