В "ДНР" істерика через нового командувача ООС: генерал назвав причину

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко, призначений новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі (ООС), ніколи не був фігурантом скандалів.

"Це свідчить про його ставлення до підлеглих, ставлення до справи". Таку думку OBOZREVATEL висловив ексначальник пресцентру АТО Роман Туровець.

Коментуючи істерику, яку це призначення викликало в терористичній "ДНР" і у російських пропагандистів, він зауважив: "Якщо будь-який український військовий може становити загрозу для російської армії, це величезний плюс для цього офіцера або сержанта. Отже, все гаразд".

Генерал Володимир Кравченко Газета.ру

"А Кравченко – адекватний генерал, який буде там на своєму місці", – переконаний Туровець.

Говорячи про рішення, які той має ухвалити, він нагадав про те, що "командувача ООС не можна назвати самостійною фігурою, він підпорядковується вищому керівництву". "Але там, де необхідно ухвалювати самостійні рішення, він ухвалюватиме правильні рішення", – сказав Туровець.

"Виходячи з того, які завдання покладені на ООС на сьогодні, жодних нових рішень він не ухвалюватиме. Є чітко визначені завдання, чітко визначені повноваження. І він продовжуватиме їх виконувати", – спрогнозував офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, призначення Володимира Кравченка на посаду командувача ООС викликало тривогу у терористичній "ДНР" і у кремлівських пропагандистів. Так, одіозний терорист, "начальник пресслужби народної міліції ДНР" Данило Бессонов заявив, що справою всього життя Кравченка є боротьба з Росією і що він є одним з найпринциповіших генералів сучасної армії України.

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