Красноярський політик і бізнесмен Анатолій Биков, заарештований за злочин 26-років тому, написав листа президенту Росії Володимиру Путіну, критично висловившись про те, що відбувається в країні, якою той керує.

Послання він передав із СІЗО-1 через свого адвоката, підкресливши, що перебуває зараз із главою РФ у схожих умовах. Про це повідомляє "КП Красноярськ", публікуючи скан листа.

"Ви в бункері своєї резиденції, а я в бункері одиночної камери СІЗО-1 м. Красноярська. У цих умовах мені відкрився вид на країну, за яку з'явилася тривога. Ми підійшли до краю прірви, де в багатонаціональній багатій країні – Росії – влада не вірить своєму народу! А народ не вірить владі! Це велика біда", – написав росіянин.

Биков написав Путіну листа із СІЗО

Зазначимо, що Биков був заарештований за підозрою в організації у 1994 році вбивства двох членів своєї злочинної групи. У листі політик нагадав, що на суді, де він просив про домашній арешт або заставу, за нього поручилися герої СРСР, олімпійські чемпіони, однак той не врахував слова "цих шанованих людей", а повірив тим, "у кого на рахунку більше 25 років ув’язнення".

За його словами, він це вже проходив 20 років тому в Міщанському суді Москви і вже тоді зрозумів, що "щось у країні йде не так, як повинно бути в демократичній державі".

Зокрема, росіянин переконаний, що тоді він як депутат законодавчих зборів боровся за те, щоб Красноярський алюмінієвий завод залишився у Красноярському краї. Однак час лише показав його правоту: адже раніше народ Красноярського краю його підтримував, а сьогодні побачив, "до чого ми прийшли".

Лист Бикова Путіну krsk.kp.ru

"Економіка розвалена, декілька мільйонів гектарів лісу спалені, відбуваються потопи в населених пунктах, вибухають склади в безпосередній близькості, де живуть люди. Місто Красноярськ і його жителів зацькували "чорним небом", державні чиновники вистрибують із вікон своїх будинків і адміністративних будівель, величезне розкрадання грошей виділених на проведення зимової Універсіади-2019, а влада, які ці неподобства допустила, отримує державні нагороди і шану. Людей же – в тюрму, за вірну службу Батьківщині й своєму народу", – обурився Биков.

В кінці бізнесмен поставив Путіну запитання про те, чому влада не поважає свою країну і свій народ. Водночас підписав він своє звернення як "патріот Росії і свого народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст, кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк розповів, що Путін перебував у максимальній ізоляції, ні з ким не спілкувався та не проводив публічних зустрічей. За його словами, найімовірніше, російський лідер жив у своїй резиденції Ново-Огарьово, через що виник вираз "сидить у бункері".