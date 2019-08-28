"Краще, ніж 10 років тому": ЗМІ розкрив секрет молодості Путіна

Президенту Росії Володимиру Путіну в 66 років вдається бути в гарній формі завдяки достатньому сну, правильному харчуванню, спорту та відмові від алкоголю.

Таку думку висловив автор матеріалу в іспанському виданні El Mundo, написала Lenta.ru. Він вважає, що зараз лідер РФ виглядає краще, ніж 10 років тому.

Журналіст зазначив, що Путін — "найбільш спортивний президент, якого коли-небудь бачив Кремль", і додав, що президент Росії – шанувальник хокею, він володіє восьмим даном з дзюдо, любить плавання і піші прогулянки.

Президент Росії Володимир Путін Liga.net/News One

Путін займався східними єдиноборствами більше 50 років, отримав звання майстра спорту з дзюдо і самбо, а також чорний пояс із карате.

Автор матеріалу звернув увагу і на його стиль, написавши, що лідер Росії обирав костюми Kiton і Brioni.

Водночас Путіна неодноразово викривали у використанні двійників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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