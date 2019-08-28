"Краще, ніж 10 років тому": ЗМІ розкрив секрет молодості Путіна

Президенту Росії Володимиру Путіну в 66 років вдається бути в гарній формі завдяки достатньому сну, правильному харчуванню, спорту та відмові від алкоголю.
Таку думку висловив автор матеріалу в іспанському виданні El Mundo, написала Lenta.ru. Він вважає, що зараз лідер РФ виглядає краще, ніж 10 років тому.
Журналіст зазначив, що Путін — "найбільш спортивний президент, якого коли-небудь бачив Кремль", і додав, що президент Росії – шанувальник хокею, він володіє восьмим даном з дзюдо, любить плавання і піші прогулянки.
Президент Росії Володимир Путін
Liga.net/News One
Путін займався східними єдиноборствами більше 50 років, отримав звання майстра спорту з дзюдо і самбо, а також чорний пояс із карате.
Автор матеріалу звернув увагу і на його стиль, написавши, що лідер Росії обирав костюми Kiton і Brioni.
Водночас Путіна неодноразово викривали у використанні двійників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ще в 2018 році російських користувачів спантеличило відео президента Росії Путіна з патріархом Кирилом. На їхню думку, на публіку вийшов "неготовий двійник".
Пізніше вони знову стривожилися через іще одне відео з президентом РФ. Користувачі побачили в ньому двійника політика.
Пізніше Путіна знову запідозрили в цьому ж: під час робочого візиту на Фінську затоку зовнішність лідера Росії кардинально змінювалася.
Ще раз президента РФ викрили у використанні двійника, коли зріст другого не відповідав зросту Путіна.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.