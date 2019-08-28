Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Краще, ніж 10 років тому": ЗМІ розкрив секрет молодості Путіна

1.1т Читати матеріал російською

Президенту Росії Володимиру Путіну в 66 років вдається бути в гарній формі завдяки достатньому сну, правильному харчуванню, спорту та відмові від алкоголю.

Таку думку висловив автор матеріалу в іспанському виданні El Mundo, написала Lenta.ru. Він вважає, що зараз лідер РФ виглядає краще, ніж 10 років тому.

Журналіст зазначив, що Путін — "найбільш спортивний президент, якого коли-небудь бачив Кремль", і додав, що президент Росії – шанувальник хокею, він володіє восьмим даном з дзюдо, любить плавання і піші прогулянки.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Liga.net/News One

Путін займався східними єдиноборствами більше 50 років, отримав звання майстра спорту з дзюдо і самбо, а також чорний пояс із карате.

Новини
Путін живий? У Росії помітили тривожні дзвіночки. Відеофакт

Автор матеріалу звернув увагу і на його стиль, написавши, що лідер Росії обирав костюми Kiton і Brioni.

Водночас Путіна неодноразово викривали у використанні двійників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
президент
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
108
136
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
67
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...