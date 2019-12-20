"Краще куля в лоб": батько луб'янського стрільця розповів про сина до нападу

Луб'янський стрілець Євген Манюров казав батьку Фатиху Манюрову, що працював охоронцем у посольстві Арабських Еміратів.

Батько стрільця розповів, що після розлучення у 1981 році спілкувався із сином дуже рідко і він часто був похмурим, передає Телеграм-канал "112".

За словами Манюрова-старшого, він не вірив, що син працює у посольстві. Хоча навіть став помічати, що у сина з'явився східний акцент. При цьому Манюров розповідав батькові, що мріє стати майстром спорту зі стрільби.

Зазначається, що ввечері, 19 грудня, мати стрільця Світлана зателефонувала колишньому чоловіку, бо син вчасно не повернувся додому. Він нібито ще вранці поїхав на змагання зі стрільби.

У ніч на 20 грудня працівники ФСБ прийшли до батька стрільця. Манюров-страрший був шокований вчинком сина і додав, що "краще б він собі кулю в лоба пустив". При цьому він не виключає, що син був кимось "зомбований".

Фатіх Манюров

Як писав OBOZREVATEL:

В четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в Москві невідомий влаштував стрілянину. До столиці РФ терміново стягнули спецпризначенців, ОМОН і сили Росгвардії.

Попередньо, загинули троє осіб. У мережі також з'явилися відео очевидців із місця злочину.

Зловмисник був ліквідований силовиками. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який влаштував стрілянину.

Стрільцем виявився 39-річний Євген Манюров, який захоплювався стрільбою.

Мати Євгена Манюрова розповіла, що останнім часом син не працював і часто спілкувався "з якимись арабами англійською мовою".

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