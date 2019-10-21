"Країна у злиднях, а він на літачках катається!" У мережі розгромили архівне відео з Путіним

У мережі показали архівне відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який 20 років тому піднявся в повітря на штурмовику Су-25. Користувачі почали обурено коментувати допис.

Про політ Путіна повідомив на своїй сторінці журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Він і розмістив відповідний ролик (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сильні відчуття": 20 років тому Путін піднявся в повітря на штурмовику Су-25", – написав журналіст.

У мережі розгромили архівне відео з Путіним Скріншот

Користувачі мережі почали активно і з сарказмом коментувати допис.

"Ох*їти, яка подія, щоб згадувати її через 20 років. Може, ще й святковий день через це започаткувати, з вихідними і святковими гуляннями", "Шкода, що опустився", "Чи буде через це парад на Красній площі?", "Справжні сильні відчуття будуть його чекати під трибуналом", "Шкода, що приземлився", "За*бав х*йло лисе! Тут пів країни в злиднях животіє, а цей п*дарас на літачках катається! Тьху, гидота!" – написали вони.

На офіційному сайті президента Росії написано, що в липні 1998 року Путін був призначений директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і одночасно, з березня 1999 року, став Секретарем Ради Безпеки РФ.

А з серпня 1999 року – Головою Уряду Російської Федерації. Після цього, з 31 грудня 1999 року, він став виконуючим обов'язки президента РФ.

"Сильні відчуття": 20 років тому Путін піднявся в повітря на штурмовику Су-25 pic.twitter.com/r3NZM3pi2w - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 21 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапив ролик з діалогом президента Росії Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва про погоду. Користувачі висміяли розмову. Також Путін викликав хвилю насмішок в мережі через те, що привітався під час відвідування ВДІКу з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк.

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