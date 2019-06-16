Країна НАТО "зловила" військових Росії біля кордону

Національні збройні сили (NBS) Латвії заявили про те, що виявили військовий корабель Росії біля кордонів країни.

Згідно з повідомленням військових в Twitter, російське судно було помічено в латвійській ексклюзивній економічній зоні в неділю, в 18,5 морських миль від територіальних вод.

"Військово-морські сили 16 червня ідентифікували фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431 класу "Адмірал Горшков" Збройних сил Росії", – йдеться в публікації.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. - NBS (@Latvijas_armija) June 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в середу, 29 травня, Сейм Латвії обрав нового президента, яким став кандидат від Національного об'єднання Егілс Левітс.

раніше Латвія заявила про агресивну політику Росії для досягнення геополітичних цілей, яка спостерігається вже з 2014 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.