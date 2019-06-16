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Країна НАТО "зловила" військових Росії біля кордону

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Національні збройні сили (NBS) Латвії заявили про те, що виявили військовий корабель Росії біля кордонів країни.

Згідно з повідомленням військових в Twitter, російське судно було помічено в латвійській ексклюзивній економічній зоні в неділю, в 18,5 морських миль від територіальних вод.

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"Військово-морські сили 16 червня ідентифікували фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431 класу "Адмірал Горшков" Збройних сил Росії", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в середу, 29 травня, Сейм Латвії обрав нового президента, яким став кандидат від Національного об'єднання Егілс Левітс.

  • раніше Латвія заявила про агресивну політику Росії для досягнення геополітичних цілей, яка спостерігається вже з 2014 року.

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Kom AV
Kom AV
Просто интересно, а вы в курсе что такое эксклюзивная экономическая зона? На всякий случай поинтересуйтесь. Они же не в прилежащей зоне оказались. А проход кораблей, в том числе и военных в эксклюзивной экономической зоне никем не нормируется, о нем даже не уведомляет сторона которая там оказалась. Ну заметили и заметили, они что прятались что ли.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Латышам нечего боятся. 15 марта двое НАТОвских вояк обоссали памятник Свободы в Риге, тем самым застолбив территорию и дав понять латышам что русские оккупанты не пройдут на земли, которые помечены струями свободы и демократии. СУГС, ёпста!
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CARGO 100
CARGO 100
Они что, в прятки играли?
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