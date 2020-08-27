Путина можно обвинить практически в любом преступлении: от убийств до хищений даже не в особо крупных, а в особо гигантских размерах. Во лжи его обвинять нет смысла, поскольку он и есть ложь, но вот в скромности его обвинить не удастся даже при большом желании сделать это.

В течение лета он лично раз пять рассказывал о том, что только благодаря четкому руководству страной и замечательной работоспособности власти удалось преодолеть эпидемию коронавируса. Мало того, преодолена не только эпидемия, но и ее последствия. Вернее, все так ловко было организовано, что и последствий-то особых не случилось, в отличии от других стран.

Правда, при этом он как-то умолчал о том, что на месяц с лишним залег на дно своего бункера и многие полагали, что он оттуда уже не вынырнет, но нет! Он, подобно мифической птице Анус, возродился и вынырнул со своими речами о чутком руководстве страной.

Но так случилось, что мы имеем собственные каналы поступления информации из РФ, и хотя речь не идет о закрытой статистике по эпидемии, но о мерах безопасности, предпринимаемым крупными компаниями – наслышаны. Так вот, там до сих пор на "удаленке" все, кто может без ущерба работать в этом режиме, и ходят слухи, что такой режим продлиться до февраля следующего года. Ну а те, кто таки вынужден выходить в офис, мало того, что обязаны придерживаться внутренних карантинных правил и регулярно подавать сведения руководству об эпидемиологической ситуации в своих департаментах, но и как минимум, два раза в месяц сдавать анализ ПЦР.

В общем, эти люди говорят о том, что у них нет никаких послаблений и даже ужесточаются контрольные мероприятия. Руководство поясняет это тем, что официальная статистика не соответствует действительности абсолютно. А с учетом того, что в компании работают бывшие крупные чины ФСБ, то там информация имеется действительная, а не парадная.

Вот примерно так они побороли и последствия эпидемии, которых почти нет. Это тем более показательно потому, что с глобальными проблемами, связанными с коронавирусом, РФ получила удар под дых резким снижением цен на сырье, а потом и сокращением его продаж. То есть, сошлись в одной волне проблемы медицинского характера, глобального экономического и специфического, касающегося только РФ.

И вот на этом фоне Путин и его холуи рассказывают о том, как мастерски они справились с кризисом. Так, одна из путинских чиновниц, занимающая должность наподобие то, что у нас занимает Сулугуни, сказала.

"Я считаю, что экономика достойно выдержала удар. Федеральные меры поддержки – несколько пакетов было принято – регионы дополнили своими мерами. Например, расширили число субъектов-получателей господдержки, ввели новые механизмы, которые входят в юрисдикцию региона".

Оно и понятно, ведь для современной РФ было бы странно, если Путин считает именно так, а его чиновница считает по-другому. Такое сейчас даже представить невозможно. И конечно, как старшие товарищи, еще помнящие песню из совкового сериала "Следствие ведут знатоки", где есть слова: "Если кто-то, кое-где у нас порой…". Так и тут, последствия так есть, но они минимальные и мы их сейчас одолеем до конца.

Поэтому она бодро и задорно продолжает о некоторых "негативных явлениях", которые надо преодолеть. И вот именно это как-то уж слишком явственно напомнило о совке. Сказала она так:

"Задача сегодня – сократить негативные последствия [пандемии], увидеть возможности, постараться помочь быстро восстановиться бизнесу и создать комфортные возможности для создания новых ниш в отраслях и направлениях".

Сказано это было на специальном мероприятии, посвященном разъяснению того, как бодро произошло преодоление неприятностей и кого за это надо благодарить. И все было бы хорошо, но речь эта попала в прессу, а буквально через десяток материалов в этом же издании идет совсем другой материал, с другим текстом:

"Доля убыточных организаций в I полугодии 2020 года, согласно данным Росстата, выросла на 3,9 процентного пункта (п. п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 35,3%. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 64,7%. Соответствующие материалы опубликованы на сайте Росстата".

Заметим, это – официальные данные Росстата. Это именно о нем говорили, что есть ложь, большая ложь и есть статистика. Именно о такого рода статистике и надо говорить, когда упоминается Росстат. И вот он говорит о том, что не просто больше трети предприятий готовятся склеить ласты, а что их количество растет. Но если отойти от статистики и заглянуть в другую статью того же издания, находящуюся буквально рядом, то можно прочесть и не такое.

"Примерно 40% российских предпринимателей сомневаются в том, что в конце года смогут выполнить отложенные обязательства перед государством. Наибольшие опасения связаны с необходимостью платить налоги, следует из опроса проведенного аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова".

В данном случае, речь идет не о том, как оценивает ситуацию Путин, его холуи или его статистика, отнюдь. Так считают сами бизнесмены и предприниматели. Они говорят не "об вообще", как это принято у чиновников, но чисто о своем бизнесе. Причем, для таких выводов была использована довольно серьезная выборка.

"В исследовании, результаты которого приводит ТАСС, приняли участие руководители 1 035 компаний из 85 регионов. Из них 46% сообщили, что продолжают фиксировать ухудшение финансовых показателей, а 26% оценили положение как "кризис" или "катастрофу". Главной трудностью подавляющее большинство предпринимателей – 67% – называют резкое снижение спроса".

Если кто не понял, резкое падение спроса говорит о фундаментальных процессах, которые пошли в обществе. Потребительский спрос рухнул до рекордных уровней начала 90-х годов и это сигнализирует бизнесу о том, что быстро ситуация не улучшится, и у каждого пятого предприятия продажи по сравнению с прошлым годом рухнули в 5 раз.

В общем реальная картина и то, о чем рассказывает Путин и его люди – разные вещи. Правда, нацлидер еще не показал мультиков о том, как все хорошо, но этот козырный туз он оставил до худших времен, которые уже на подходе.

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