Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

Третина громадян Росії зізналися, що їх не влаштовує діяльність президента країни Володимира Путіна, а двоє з трьох проти прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Про це свідчать свіжі результати дослідження, опубліковані у вівторок, 8 жовтня, "Левада-центром".

Так, 31% і 64% росіян негативно оцінили роботу Путіна і Медведєва відповідно. Їх діяльність схвалили 68% і 35%.

Третина росіян проти Путіна BBC

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Також більшість росіян несхвально поставилися до роботи Державної думи і уряду – 60% і 55%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили, що журналіст Юрій Дудь може бути одним із кандидатів на пост Путіна.

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