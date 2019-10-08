Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

Третина громадян Росії зізналися, що їх не влаштовує діяльність президента країни Володимира Путіна, а двоє з трьох проти прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.
Про це свідчать свіжі результати дослідження, опубліковані у вівторок, 8 жовтня, "Левада-центром".
Так, 31% і 64% росіян негативно оцінили роботу Путіна і Медведєва відповідно. Їх діяльність схвалили 68% і 35%.
Третина росіян проти Путіна
BBC
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Також більшість росіян несхвально поставилися до роботи Державної думи і уряду – 60% і 55%.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили, що журналіст Юрій Дудь може бути одним із кандидатів на пост Путіна.
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