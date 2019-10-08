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9 жовтня • оновлено в 05:19
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Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

4.3т Читати матеріал російською

Третина громадян Росії зізналися, що їх не влаштовує діяльність президента країни Володимира Путіна, а двоє з трьох проти прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Про це свідчать свіжі результати дослідження, опубліковані у вівторок, 8 жовтня, "Левада-центром".

Так, 31% і 64% росіян негативно оцінили роботу Путіна і Медведєва відповідно. Їх діяльність схвалили 68% і 35%.

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Третина росіян проти Путіна

Третина росіян проти Путіна

BBC

Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

Скріншот

Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

Скріншот

Також більшість росіян несхвально поставилися до роботи Державної думи і уряду – 60% і 55%.

Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

Скріншот

Кожен третій проти: з'явилися свіжі дані про рейтинг Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили, що журналіст Юрій Дудь може бути одним із кандидатів на пост Путіна.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Виня Ксения
Виня Ксения
Верить в эти рейтинги на рассее может только идиот. Что сказали им, то и нарисовали.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Оккуйеть рейтинги,но если ""медузу"" и ""Крым реалии ""не смотреть ,то вполне адекватный.
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hunt andres
hunt andres
30 против, значит 70 -за? Ну...о таком рейтинге любому лидеру можно только мечтать)
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