"Кожен день думає": однокурсник Путіна розкрив його таємну мрію

Російський президент Володимир Путін, як і всі цинічні вбивці, мріє померти своєю смертю. І з цим бажанням він живе кожен день.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив його однокурсник по інституту КДБ і колишній радянський розвідник Юрій Швець, відповідаючи на питання "як Путін закінчить своє життя".

"Все цинічні вбивці так чи інакше закінчують погано. Та й зараз йому не дуже добре, хоча він і приндиться. Путін мріє померти своєю смертю і з цим бажанням він живе кожен день. Яке ж тут щастя?", – поцікавився він.

Володимир Путін

На думку Швеця, російський президент – погано освічена і психологічно ущербна людина. Його свідомість і психіка не обтяжені всякими інтелігентськими "штучками" на кшталт докорів сумління.

"Університети" Путіна пройшли в бандитському Петербурзі в 90-их, де він з іншими чиновниками був на підхваті у бандитів. Кров лилася рікою, і це вважалося круто. Поняття совісті йому чуже. Ще він патологічно боязкий, коли мова заходить про нього особисто. Подивіться, якою армією охоронців він себе оточив. Навіть у параноїдального Сталіна стільки не було", – нагадав колишній радянський розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заговорили про військову поразку Путіна на Донбасі. Збройні сили України можуть взяти Донецьк за один день.

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