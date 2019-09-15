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15 вересня • оновлено в 11:02
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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
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Всплывет ли "досье Смоленкова": новый виток противостояния в спецслужбах РФ

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История с "гипотетическим" шпионом Смоляковым продолжает, словно бульдозер, ломать устоявшуюся структуру кремлёвского закулисья.

"На поверхность" всплывают лишь отделённые и приглушённые отзвуки схватки тамошних нанайских "мальчиков" по поводу сего скандала. Но и по ним можно догадываться о напряжённости и бескомпромиссности этой схватки.

Вчера официальный спикер ведомства печальной лошади была вынуждена всё-таки своим пропитым голосом сообщить общественности, что Кремль всё-же хоть как-то реагирует на пропажу своего "много знавшего" чиновника.

По её словам, МИД РФ подал-таки запрос в Интерпол по поводу пропажи своего "гражданина" во время его "отдыха в Черногории".

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Понятно, что в данном случае, мадам Брошкина российской внешней политики делает весьма кислую мину при весьма х*ровой игре на публику. Оно и понятно, сейчас все кому ни лень будут пинать Кремль и его так называемые специальные службы (а уж МИД и СВР Мордора - и подавно). Пропал-то сей ценный кадр пару лет назад, а запросы они додумались рассылать только нынче. Чем, фактически прямо признали два неоспоримых факта:

- Российская политическая разведка не только проморгала в своих рядах элитного вражьего стукача, но и весьма быстро и точно узнала, где и как проживает господин Смоляков после своей "пропажи" с "отдыха в Черногории" (живёт сей кадр, причём - под своей же фамилией, в штате Вирджиния, под негласной охраной молчаливых парней из специального подразделения ЦРУ, которое с ним "плотно работает по существу", в особняке стоимостью пару миллионов "убитых енотов"). Потому, собственно, никаких официальных запросов и поисков ранее и не проводилось.

- Кремлю "очень хотелось бы" забыть всю эту историю, как страшный сон. Точнее, тем в Кремле, кто представляет и отвечает за так называемый "внешнеполитический блок" (это всё те же МИД и СВР), а так же "посконным контразведчикам" из ФСБ (которые не раскусили вовремя вражину) и там, и там, приложили немало усилий что-бы "минимизировать" информационные последствия "ухода" Смолякова. Достаточно сказать, что официальные российские власти до сих пор расследуют дело о пропаже гражданина России, а не шьют Смолякову шпионаж.

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Однако кто-то на протяжении пары последних месяцев начал активно "будировать" историю с господином Смоляковым. Причём, практически одновременно - как в РФ, так и в США. Интересно, кто...?

Желание замять "историю со Смоляковым" среди определённых кругов кремлёвских вождей настолько острое, что дело уже доходит до прямых угроз и обещаний разнести всю халабуду вдребезги и попалам. Причём выражений и методов уже не выбирают. Например,"Комсомольская правда" (известная сливная помойка российских спецслужб) уже "пообещала" за появление в публичной плоскости информации по Смолякову, включая его фото 20-летней давности, "самые серьёзные последствия". Подразумевается, что сделать это могли лишь "пока не вычисленные" некие сотрудники правоохранительных органов, причастные к расследованию этого "дела о пропаже".

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Вообще же, в разведке получаемую информацию обычно принято "реализовать по-тихому", т.е. разыгрывая так называемую "оперативную игру\комбинацию" (с целью дезинформации и запутывания противника). В этом отношении эвакуированный (засветившийся) агент - бесполезен. Как для тех, кто его вербовал, так и для тех, кого он предал - что мог он уже добыл или рассказал.Тем более в истории, отдающей тухляком и возрастом с пару лет. А вот в сфере информационной борьбы, компрометации и разного рода подстав - в самый раз.

Тот факт, что кремлёвское шакальё готово рвать и подставлять друг дружку - это очевидно и вполне хорошо.

В конце концов, не одному же ГРУ отдуваться за всякие там солсберийские шпили...

Ибо чем больше они входят в клинч друг с другом, тем лучше всему окружающему Мордор миру, включая и Украину.

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Автор
Костянтин Машовець Костянтин Машовець
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Джерело
Джерело: Facebook Константина Машовца
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afrnbr afrnbr
afrnbr afrnbr
еще одна никчемушка,сайт сплетен и домыслов скамеечных бабок.Не плохо придумано,но уже не смешно,а просто надоело.
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