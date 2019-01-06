''Косметичні тріщини'': мер Магнітогорська відзначився цинічною заявою після трагедії

Мер російського Магнітогорська, де в результаті обвалення під'їзду загинули 39 осіб, Сергій Бердников заявив, що тріщини в будинку носили косметичний характер.

Цинічна відповідь послідувала на скарги мешканців будинку, в якому сталася трагедія, передає "Говорить Москва".

"Ці тріщини — косметичного характеру. Тобто штукатурка, замазка вивалилася звідкись. Такого плану. Несучі елементи пошкоджень не мають", — відповів він на скарги.

За його словами, місцева влада реагує на будь-яке звернення мешканців і "до кожного буде абсолютно конкретний індивідуальний підхід".

За даними Telegram-каналу LifeShot, жителі кількох під'їздів попросили, щоб їх розселили. Після обвалення людям з 7-го і 8-го під'їздів пообіцяли виділити нові квартири, а тим, хто проживав в 5-му і 6-му, виділили по 15 тисяч рублів, щоб тимчасово арендувати квартиру на місяць. Після розбору завалів люди мають повернутися в свої квартири.

"Сьогодні вранці були загальні збори мешканців, де підняли бунт про загальний переїзд з цього будинку. Нам сказали – чекати, поки пройде обстеження всіх під'їздів, і тоді нам повідомлять, будемо ми переїжджати назавжди або жити так само, але не чхати", – розповіла жителька під'їзду №5.

Тріщини в під'їздах в Магнітогорську

Тріщини в під'їздах в Магнітогорську

Тріщини в під'їздах в Магнітогорську



Тріщини в під'їздах в Магнітогорську



Як повідомляв OBOZREVATEL, в Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, в результаті чого обвалився цілий під'їзд. Офіційною причиною назвали вибух побутового газу. 4 січня відбулися перші похорони жертв трагедії.

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