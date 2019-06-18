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Жах Путіна справдився: у Росії сів літак НАТО

13.8тЧитати матеріал російською

У російському Кемерово через негоду приземлився військово-транспортний літак ВПС Німеччини, що належить НАТО, Airbus A400M-100.

Повітряне судно прибуло в місто ще 13 червня, але про це стало відомо лише після публікації підтверджувальних фото в соцмережах, пише "Сибдепо". (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Літак летів з Азії в Європу з дозаправкою в Новосибірську, але о 16 годині в аеропорту Толмачово була гроза. Літак не став чекати і пішов на запасний аеродром у Кемерово", – розповів очевидець Михайло Лєухов.

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Жах Путіна справдився: у Росії сів літак НАТО

Фото: Михайло Лєухов

Жах Путіна справдився: у Росії сів літак НАТО

Фото: Михайло Лєухов

Після кількох годин перебування в Кемерово літак успішно продовжив політ. Повітряне судно приземлилося близько 17:00 і відлетіло близько 19:00.

Жах Путіна справдився: у Росії сів літак НАТО

Фото: Михайло Лєухов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Міноборони заявили, що винищувачі РФ Су-27 в понеділок, 17 червня, перехопили стратегічні бомбардувальники ВПС США.

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Місце
РосіяКемерово
Теги
НАТОНовини Росіїлітак
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Щас со страху у свинопасов Марик заберёт.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Цивилизованная обыденность. А "Обоз" доставляет.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Когда у русских с НАТО была договоренность о дозаправки самолетов и транзитной базе грузов из Афгана в Европу в аэропорту Ульяновска, и русские варвары случайно узнали ,что самолёты НАТО из Кабула вылетают забиты наркотой для Восточной Европы,эти свиньи запретили самолётам НАТО доставлять радость в Украину, Польшу,Молдова.
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