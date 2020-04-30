В России катастрофически не хватает медиков, желающих бороться с коронавирусом.

Скрывать масштабы распространения коронавируса по России нынешней власти, засевшей уже не в Кремле, а в Ново-Огарёво, изначально было довольно просто. Максимально оттягивая официальное признание наличия эпидемии в стране, фиксируя резкий скачок ОРВИ и пневмонии, Москва выиграла время для принятия ряда политических решений и реализации ряда проектов, в том числе и на международном уровне, но при этом крайне усугубила ситуацию внутри страны. Причём настолько усугубила, что привычные пропагандистские методы и запреты не позволяют скрыть происходящего коллапса, причем не только связанного с уровнем заражения.

Видимо в Кремле забыли, что мы живем в XXI веке и те методы, по сокрытию правды, которые работали в минувшее столетие и перешли по наследству от НКВД и КГБ, нынешним носителям сакральных лампасов, сейчас бессмысленны и неэффективны. В наше время, когда каждый сам себе режиссёр и ходячее телевиденье, скрывать правду от огласки невозможно.

А потому и не удивительно, что всевозможные видеохостинги заполняют видео не только с обращениями россиян к правительству, озвучивающих свои насущные проблемы в связи с не совсем понятным по статусу карантином, но и непосредственно медиков.

Врачи из регионов и столицы, порою скрывая свои лица маской, опасаясь быть узнанными, а иногда, возможно в порыве отчаяния, не скрывая лица, дабы никто не сказал, что это инсценировка, озвучивают проблемы. Проблемы, которые на фоне гуманитарной помощи РФ в другие страны, отправка медикаментов и аппаратов ИВЛ в США, Сербию, Венесуэлу, звучат как некий абсурд. Ведь оказывается, что в самой России медоборудования и медикаментов не хватает, средства индивидуальной защиты отсутствуют, либо используются б/у по многу раз подряд, и даже более того, медработники работающие с троекратной нагрузкой, не получают заслуженных выплат!

Причём врачи возмущаются, что ежедневно подвергая себя опасности, а порою этот риск завершается для медиков летальным исходом, отношение государства к ним, мягко говоря – скотское. В то время как врачи умирают при исполнении обязанностей, их не замечают, а когда от коронавируса умер депутат Московской областной думы, его тут же предложили наградить звездой героя России! Когда в Дербенте от коронавируса стали падать медсестры, их разместили в подсобном помещении для сушки белья. А уровень заболеваемости и смертности среди медработников, просто зашкаливает.

Например, в Санкт-Петербурге умерло от коронавируса четыре медсестры, только в апреле. Так же от коронавируса скончался заместитель главного врача нижегородской больницы №33 Алексей Аристов. В Центральной районной больнице города Белебей в Башкирии 44 сотрудника заразились коронавирусом, в воронежской больнице “Электроника” – 41 человек, в Мариинской больницы в Петербурге у 50 медиков выявлен коронавирус, а Чебоксарская поликлиника и вовсе распустила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Список можно продолжать до бесконечности.

Россия все глубже погружается в коронавирусный коллапс и вскоре, желающих предотвращать происходящее уже не останется, ведь они будут либо пациентами, либо клиентами бюро ритуальных услуг. А взамен из средней Азии в Россию съезжаются желающие подзаработать, а заодно бонусом получить COVID-19, что вполне может повлечь цепную реакцию замкнутого круга…