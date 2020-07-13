С самого первого дня фиксации первого зараженного коронавирусом в России было понятно, что освещение данного вопроса официальными источниками подвержено очень жесткой цензуре и манипуляциям. Сомнительно низкие показатели заболеваемости в районах, где негосударственными наблюдателями фиксировалось значительно большее количество зараженных и неправдоподобно низкая смертность, все это указывало на сокрытие реальных цифр правительством РФ.

И похоже, ложь руководства РФ в вопросе коронавируса, достигла того апогея, когда сами же лгуны путаются в своих показателях.

Так, намедни, Росстат представил отчет о количестве скончавшихся от коронавируса в мае и, не вероятно, но данные главного статистического бюро Российской Федерации практически в два раза отличались с данными федерального штаба по борьбе с пандемией при правительстве РФ!

Например, если по данным Росстата в мае от COVID-19 умерло 7 444 человека, а 1 530 человек при наличии коронавирусной инфекции умерли от других заболеваний, то по данным федерального штаба по борьбе с пандемией при правительстве РФ за тот же период умерло 3 686 человек.

Таким образом, Росстат, фактически подтвердил лживость той статистики, что публиковалась на протяжении всего этого времени и в правдивости которой убеждали все говорящие головы, на службе кремлевской пропаганды.

Но, что самое пугающее в этой истории, так это то, что даже Росстат не является абсолютной правдивой последней инстанцией. Ведь данная государственная статистическая структура уже не единожды была поймана на преукрашении статистической отчетности по промышленности, росту экономики и прочим показателям.

То есть, фактически, даже те данные, которые сейчас были опубликованы Росстатом и которые говорят о том, что россиян на протяжении, как минимум, мая, обманывали более чем в 2 раза, преуменьшены, то, что же тогда говорить о реальной статистике?

Что же до реальной статистики, то мы можем лишь гадать. Но, оглядываясь на уже имевшийся опыт в других странах, то можно говорить о более-менее приближенных числах в российском сценарии.

Итак, в России, на данный момент, диагностировано 727 162 случая заболевания COVID-19 из них 11 355 летальных исходов или 1,5%. При этом, из количества умерших от коронавируса 567 это медики или 5% от общего количества умерших.

В свою очередь, в Италии на коронавирус заболели 272 827 человек, умерло 39 945, или 14,6%. В Великобритании на 288 953 заболевших пришлось 44 798 летальных исходов, или 15,5%. В Германии, на 199 802 заболевших пришлось 9 133 умерших или 4,57%. В США при шокирующих 3 290 994 заболевших и 136 621 умерших, это 4,15%.

То есть, мы можем видеть, что в куда более благополучных странах с куда более развитой медициной и системой здравоохранения, количество летальных исходов колеблется в пределах от 4% до 15%. Если же принять во внимание Россию с ее уровнем медицины и здравоохранения в принципе, смертность от коронавируса в 1,5% звучит абсурдно.

Но, даже если не брать во внимание показатель в 15%, а усредненный 10%, то выходит, что по состоянию на сегодня, в РФ от COVID-19 должно было умереть не менее 70 тыс человек. Не менее – это значит, что вероятнее всего, потери среди населения РФ куда более серьезные, но так сразу мы о них не знаем.

То, что Росстат попытался ввести контраст в статистику, может говорить либо о том, что сами же лжецы запутались в своих показателях, либо же о том, что в порыве борьбы за власть в России “после обнуления”, понемногу начали выливать фекалии напоказ, для дискредитации конкурентов. И именно в этой баталии за выживание элит мы сможем рассмотреть истинную суть вещей, который при других бы обстоятельствах от нас прятали еще ни один десяток лет под грифом “совершенно секретно”.