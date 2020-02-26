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26 лютого • оновлено в 16:51
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Коронавірус виявлений одразу в трьох росіян: що відомо

6.7т
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Троє із 24 росіян, які були повернуті на батьківщину із затриманого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess, заразилися коронавірусом.

Нині ці представники екіпажу судна перебувають на карантині в Казані. Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає LIFE.

"Самопочуття у них нормальне", – поспішила запевнити чиновниця.

Троє росіян із Diamond Princess заразилися коронавірусом

Троє росіян із Diamond Princess заразилися коронавірусом

За її словами, і росіяни, що заразилися смертельним вірусом, і їхні лікарі перебувають на карантині "найвищого рівня".

Водночас у Росії вдалися до радикальних заходів через поширення COVID-19 у світі. Зокрема, віцепрем'єрка, глава оперативного штабу з контролю за новим коронавірусом Тетяна Голікова заявила, що вони вирішили продовжити до 1 квітня обмежувальні заходи на кордонах із Китаєм.

"Відповідні нормативні документи будуть внесені відповідальними федеральними органами виконавчої влади та надані для підпису голові уряду", – цитує її слова "Інтерфакс".

Також вона додала, що з опівночі 28 лютого в РФ набуде чинності заборона на видавання транзитних і звичайних віз громадянам Ірану, крім ділових і гуманітарних. А з березня зупиниться авіасполучення з Південною Кореєю всіх компаній, крім "Аерофлоту" та "Аврори".

До того ж Голікова закликала росіян утриматися від поїздок до Італії. Вона підкреслила, що уряд готовий жорстко стежити за ситуацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб за підозрою на наявність смертельного коронавірусу.

  • Стало відомо, що від коронавірусу помер пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Казань
Тег
вірус
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Этот скот росейский рассказывает басни про вЯличие. Давайте вспомним такое. Из совсем недавнего. Так, в Железногорске, Курской области, был госпитализирован гражданин КНР. Было подозрение на короновирус, но очень быстро выяснилось, что это была обыкновенная ОРВИ, после чего он был выписан из больницы. Но бдительные местные жители решили, что в больнице проявили халатность и решили все исправить. В общем, убили китайца насмерть. Что тут сказать? Вот это точно – не средневековье. Причем, насколько можно понять, убийцу еще не нашли, но правоохранительные органы уже сообщили, что этот неприятный инцидент никак не связан с короновирусом. Наверное, китайца убили от избытка братских чувств или чего-то подобного. А раз так, то и вспоминать об этом нет никакого смысла. Лучше про Санжары рассказать.
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Ukraine The
Ukraine The
"По ее словам, и заразившиеся смертельным вирусом россияне, и их лечащие врачи находятся на карантине "высшего уровня".....не сомневаемся. Это не убитый пансионат в Санжарии.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ukraine The, ты расскажи про Железногорск, мент.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Татарин, мордвин или русский, все равно, мы россияне и должны помогать друг другу, мы же не Санжарцы, какие нибудь.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Гоша Злой, Скоро в переводе с санжарского значит ни когда
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Гоша Злой
Гоша Злой
Дудко Олег, начни с себя, диванный тролль с ватой вместо мозгов) купи стекломоя про запас - скоро начнется и у вас движуха...
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