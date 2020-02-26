Коронавірус виявлений одразу в трьох росіян: що відомо

Троє із 24 росіян, які були повернуті на батьківщину із затриманого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess, заразилися коронавірусом.

Нині ці представники екіпажу судна перебувають на карантині в Казані. Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає LIFE.

"Самопочуття у них нормальне", – поспішила запевнити чиновниця.

Троє росіян із Diamond Princess заразилися коронавірусом

За її словами, і росіяни, що заразилися смертельним вірусом, і їхні лікарі перебувають на карантині "найвищого рівня".

Водночас у Росії вдалися до радикальних заходів через поширення COVID-19 у світі. Зокрема, віцепрем'єрка, глава оперативного штабу з контролю за новим коронавірусом Тетяна Голікова заявила, що вони вирішили продовжити до 1 квітня обмежувальні заходи на кордонах із Китаєм.

"Відповідні нормативні документи будуть внесені відповідальними федеральними органами виконавчої влади та надані для підпису голові уряду", – цитує її слова "Інтерфакс".

Також вона додала, що з опівночі 28 лютого в РФ набуде чинності заборона на видавання транзитних і звичайних віз громадянам Ірану, крім ділових і гуманітарних. А з березня зупиниться авіасполучення з Південною Кореєю всіх компаній, крім "Аерофлоту" та "Аврори".

До того ж Голікова закликала росіян утриматися від поїздок до Італії. Вона підкреслила, що уряд готовий жорстко стежити за ситуацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб за підозрою на наявність смертельного коронавірусу.

Стало відомо, що від коронавірусу помер пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами.

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