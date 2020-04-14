Коронавірус вдарив по армії Путіна: ЗМІ дізналися подробиці

Коронавірус COVID-19 був виявлений у військових армії Російської Федерації.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела, зазначаючи, що офіційно Міноборони РФ цю інформацію не підтвердило, але і не спростувало.

За даними журналістів, мінімум про трьох інфікованих військових було відомо ще 30 березня. Заразилися прапорщик, полковник, а також мічман Північного флоту.

При цьому ще мінімум 133 військовослужбовці знаходяться під спостереженням лікарів, вони контактували з хворими COVID-19.

Міноборони повідомило, що провело понад 11 тисяч тестувань серед військовослужбовців, проте результати вирішили не озвучувати.

У той же час, за даними ЗМІ, уряду РФ вже доповіли про "нестійку" ситуацію з вірусом в армії. У зв'язку з цим для військових підготували 32 госпіталі майже на 5 тисяч ліжок.

Володимир Путін, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Росія продовжує лідирувати в списку країн по стрімкому зростанню кількості інфікованих COVID-19, захворіли вже понад 21 тисяч осіб, з яких майже 3 тисячі лише за останню добу.