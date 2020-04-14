Головна Новини
14 квітня • оновлено в 20:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Коронавірус вдарив по армії Путіна: ЗМІ дізналися подробиці

4.2т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 був виявлений у військових армії Російської Федерації.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела, зазначаючи, що офіційно Міноборони РФ цю інформацію не підтвердило, але і не спростувало.

За даними журналістів, мінімум про трьох інфікованих військових було відомо ще 30 березня. Заразилися прапорщик, полковник, а також мічман Північного флоту.

При цьому ще мінімум 133 військовослужбовці знаходяться під спостереженням лікарів, вони контактували з хворими COVID-19.

Міноборони повідомило, що провело понад 11 тисяч тестувань серед військовослужбовців, проте результати вирішили не озвучувати.

У той же час, за даними ЗМІ, уряду РФ вже доповіли про "нестійку" ситуацію з вірусом в армії. У зв'язку з цим для військових підготували 32 госпіталі майже на 5 тисяч ліжок.

Володимир Путін, ілюстрація

Володимир Путін, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Росія продовжує лідирувати в списку країн по стрімкому зростанню кількості інфікованих COVID-19, захворіли вже понад 21 тисяч осіб, з яких майже 3 тисячі лише за останню добу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"армия Путина" :-D Почему таким селючеством потянуло?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Cтефанова, может это от тебя запашок???)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги