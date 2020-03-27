В то время как сейчас все тыкают пальцем в Китай и непосредственно Ухань, порою, не приемля использование научной терминологии COVID-19 и называя вирус “китайским”, уверен, стоит вспомнить о небольшом и малоприметном инциденте, имевшем место в сентябре 2019 года в Новосибирске.

Дело в том, что в сентябре прошлого года в государственном научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске произошёл взрыв. Если кто не в курсе, то данный научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов. Тогда Роспотребнадзор подчеркивал, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.

Возможно, оно так и есть, но вот ведь, что интересно, именно этот центр, если верить сообщениям российских СМИ, завершил первую фазу по созданию вакцины против коронавируса. Если такую скорость не оправдать банальной пропагандой и эта информация соответствует действительности, то возможно это лишь при наличии имевшихся в наличии центра изучаемых материалов задолго до вспышки эпидемии.

Кстати, представители этого самого центра “Вектор” имеются в составе “группы спасения Италии” направленной министерством обороны РФ в далёкую европейскую страну.

Разумеется, кто-то скажет, что от Новосибирска до Ухани тысячи километров, но от Ухани до Лос-Анджелеса тоже путь не близкий. А Сибирь и Дальний Восток в своём национальном составе уже давно имеют немалое присутствие граждан из Китая. Да и Новосибирск находится в непосредственно близости от границы с Китаем.

Не исключено, что произошедшее на режимном объекте в сентябре 2019 года не раскрыто для общественности в полной мере, а рост ОРВИ и смертности от пневмонии в регионе, имеют непосредственную связь именно с этим инцидентом. Причем я неоднократно обращал внимание на то, что в дальневосточных и сибирских региональных СМИ регулярно сообщалось о катастрофической ситуации с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией.

Явно, сокрытие ситуации с эпидемией имеет куда более долгосрочный период и, когда президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о коронавирусе в России, отмечая, что она вся “горит”, он использовал отнюдь не красивую фразу для сравнения.

Между тем, в то время как в Москву стягиваются дополнительные подразделения Росгвардии и военнослужащие МО РФ, на Урале, в Сибири и Поволжье организуют масштабные военные учения, по изоляции условных районов с очагами вируса. Учения проводятся силами военнослужащих ЦВО, с размещением фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

Согласитесь, интересный выходит “суповой набор”, ведь учения по изоляции, проводятся именно в тех районах, с которых и должен был распространяться вирус, с диагностированием максимального числа носителей. Но если взглянуть на эпидемиологическую карту РФ, то очагом эпидемии можно считать Москву. Парадокс? Похоже, что нет, а элемент изменения кремлевских сценариев на ходу.

Итак, ситуация следующая. Распространение коронавируса в России началась именно с упомянутых выше регионов Сибири и Дальнего Востока. Но масштабы эпидемии максимально замалчивались, ради осуществления заветного плана по коронации Путина 22 апреля. Но, ситуация настолько ухудшилась, что сейчас будут брошены основные силы на спасение Москвы.

В рамках “учений” будут изолированы наиболее “горящие” районы, а в Москве, несмотря даже на то, что при обращении Путина к населению не было объявлено о режиме ЧС, таковой введен будет.

Жителей столицы уже готовят к ограничению перемещения по городу, как на собственном, так и общественном транспорте. Режим ЧС будет введен после принятия закона о соответствующих полномочиях кабинета. Количество развёртываемых инфекционных центров указывает на то, что востребованность в них будет крайне велика и долгосрочна.

Но предварительно будет проведена информационная компания, с отсылкой на события в Италии, откуда российские военные будут вещать с душещипательными историями. Ведь истории про эпидемиологический апокалипсис где-то и у кого-то, это намного лучше, чем признание того, что и у самих, конец света стучится в дверь ногой. Причем этот стук раздаётся уже очень давно…

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