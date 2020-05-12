Даже неловко как-то сейчас себя чувствую, ведь писал о диком несоответствии уровня смертности от коронавиурса в России ещё тогда, когда это не было мейнстримом. А сейчас, куда не глянь, каждое западное издание или исследовательский институт, да имеет в своей обойме материал посвященный лжи российских властей о реальной ситуации с распространением COVID-19 и его жертвах.

Так, газета Financial Times утверждает, что реальное количество летальных случаев в России от коронавируса может быть больше на 70%, от заявленных официально цифр. Financial Times провело анализ смертности в Москве и Санкт-Петербурге за последние 5 лет и установило, что только в апреле, в этих городах умерло на 2073 человека больше.

По мнению журналистов около 1444 смертей, превышающих средний уровень смертности за 5 лет, остаются “неучтенными”.

Что же, работа проделана хорошая, но разве журналисты не знают, что в России, стране победившей смертность от коронавируса, умирают сейчас в основном от пневмонии, почечной недостаточности, цирроза печени и просто от пьянки, но только не от COVID-19? То есть, от тех хронических заболеваний, которые обостряются при коронавирусе, но никак не от самого коронавируса. Но, идём дальше.

Согласно исследованию университета Джонса Хопкинса, уровень смертности от коронавируса в России выглядит неправдоподобным, поскольку он не превышает 0,9%, что является самым низким уровнем среди стран, с более чем 40 тысяч заболевших.

Хотелось бы напомнить исследователям университета Джонса Хопкинса ещё и то, что Россия не только страна с наименьшим количеством умерших среди стран в более чем 40 тыс заболевших, но и с самым низким уровнем выздоровевших среди стран с более чем 100 тыс заболевших.

То есть, меньше всех выздоровело, но и меньше всех умерло!

В свою очередь российские журналисты (звучит тоже весьма парадоксально), так же подметили, что опубликованные намедни данные по смертности в Москве за апрель 2020 года зарегистрировали на 19% больше “отошедших в мир иной”.

К тому же, вопросы вызывает и другой показатель, вызывающий диссонанс.

Когда на прошлой неделе в статье "Смертность российских медиков от коронавируса раскрывает реальную картину по всей стране" я отмечал, что смертность от коронавируса среди врачей в России превышает смертность медиков в Италии, где официально общее количество летальных исходов больше чем в РФ в 10 раз, я руководствовался данными о 113 умерших от COVID-19 российских врачах. Но сегодня это 160, что в процентном соотношение значительно превышает итальянские показатели! То есть, в России, умирает врачей от коронавируса в процентном соотношении намного больше, чем в Италии, с учетом общей смертности.

Между тем, с сегодняшнего дня в России послабляется режим самоизоляции. Вместо того чтобы помочь людям финансово, Кремль… а если быть точнее Ново-Огарёво, ведь Путин с дачи не высовывается с самого старта необъявленного карантина, выпускает страну в свободное плаванье в чумном болоте. А почему бы и нет, ведь страна не только “победила” смертность, но и вышла на плато! Вот только как бы это плато не оказалось для десятков тысяч россиян и России в целом в итоге надгробной плитой.

Между тем, за прошедшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев COVID-19, общее количество зараженных - 232 243... Плато? Плита?

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