У Росії забили на сполох через смертельний коронавірус: Путін втрутився

Після підтвердження двох перших випадків зараження на коронавірус 2019-nCoV у Росії вирішили евакуювати своїх громадян із китайської провінції Хубей.

Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомило російське МЗС на сторінці у Facebook. Про початок процесу Москва через дипломатичні канали повідомила Пекін.

Віце-прем'єрка РФ Тетяна Голікова заявила, що наразі в Ухані знаходиться 300 російських громадян, а всього в провінції – 341 росіянин, передає "Эхо Москвы".

Усім їм запропонують повернутися додому або залишитися в Китаї. У разі повернення вони будуть повинні два тижні провести на карантині для зниження ризику поширення нового вірусу. Супроводжувати людей, які повертаються в РФ, будуть співробітники Росспоживнагляду.

Також президент Росії Володимир Путін висловив голові КНР Сі Цзіньпіну співчуття у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Путін направив йому телеграму, в якій заявив про готовність "надати дружньому китайському народові необхідну допомогу", передає пресслужба Кремля.

У Росії забили на сполох через коронавірус

Мінпромторг РФ спільно з МЗС та МНС відзвітували, що опрацьовують питання надання гуманітарної допомоги КНР у частині поставок засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню коронавірусу, передає "РИА Новости", посилаючись на главу відомства Дениса Мантурова.

Також у зв'язку зі збільшенням кількості хворих Москва обмежує авіасполучення з КНР із 1 лютого.

Довідка. Коронавірус 2019 nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV.

Число жертв рекордно збільшилося на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

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