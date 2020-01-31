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31 січня • оновлено в 19:40
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У Росії забили на сполох через смертельний коронавірус: Путін втрутився

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Після підтвердження двох перших випадків зараження на коронавірус 2019-nCoV у Росії вирішили евакуювати своїх громадян із китайської провінції Хубей.

Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомило російське МЗС на сторінці у Facebook. Про початок процесу Москва через дипломатичні канали повідомила Пекін.

Віце-прем'єрка РФ Тетяна Голікова заявила, що наразі в Ухані знаходиться 300 російських громадян, а всього в провінції – 341 росіянин, передає "Эхо Москвы".

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Усім їм запропонують повернутися додому або залишитися в Китаї. У разі повернення вони будуть повинні два тижні провести на карантині для зниження ризику поширення нового вірусу. Супроводжувати людей, які повертаються в РФ, будуть співробітники Росспоживнагляду.

Також президент Росії Володимир Путін висловив голові КНР Сі Цзіньпіну співчуття у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Путін направив йому телеграму, в якій заявив про готовність "надати дружньому китайському народові необхідну допомогу", передає пресслужба Кремля.

У Росії забили на сполох через коронавірус

У Росії забили на сполох через коронавірус

Мінпромторг РФ спільно з МЗС та МНС відзвітували, що опрацьовують питання надання гуманітарної допомоги КНР у частині поставок засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню коронавірусу, передає "РИА Новости", посилаючись на главу відомства Дениса Мантурова.

Також у зв'язку зі збільшенням кількості хворих Москва обмежує авіасполучення з КНР із 1 лютого.

Довідка. Коронавірус 2019 nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV.

  • Число жертв рекордно збільшилося на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавірус
Особи
Сі Цзіньпін Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
хвороба Новини Росії вірус
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А вот почему у нас ещё министр здравоохранения не в СИЗО???почему самолёты из Китая свободно прилетают в столицу Украины иинет никакого карантина?????это преступная халатность !!!!кто будет сидеть если начнется эпидемия ????
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а как же пол сибири и приморский край , амурская китайская провинция !!!!!!!!!!! там мало парашников и тех китайцы утилизируют , пока путя не успел
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петрова Ольга, да чзать на них почему у нас самолёты из Китая свободно без обтчзательного карантина прилетают в Киев????что это такое?где карантин???
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