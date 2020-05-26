У Москві посадили на карантин кішку з COVID-19

У Москві COVID-19 підтвердили у домашньої кішки, її посадили на карантин.

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Про це повідомила Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин. Уточнюється, що наявність вірусу SARS-CoV-2 у домашнього вихованця було зафіксовано за результатами лабораторного дослідження.

Для аналізу ПЛР у п'ятирічної кішки взяли мазки з горла та носа.

Ілюстрація pexels.com

Організація не повідомила, чи хворіли на коронавірус власники тварини. Також невідомо, чи є в кішки якісь симптоми.

На сайті зазначається, що кішка поміщена на карантин "за місцем знаходження".

Скріншот сайту Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що коронавірус є найбільш небезпечним для кішок порівняно з іншими тваринами, з якими найчастіше контактує людина.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився COVID-19 від тварини. В кінці квітня коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах у країні.