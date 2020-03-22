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22 березня • оновлено в 14:53
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Коронавірус у Росії вирішили вбити церковним дзвоном

2.2т
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У російському Белграді священнослужителі вирішили захиститися він поширення коронавірусу, "встановивши" над містом звуковий захисний купол із церковного дзвону.

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Таку пропозицію, зокрема, висловив митрополит Білгородський і Старооскольський Іоанн на спеціальній пресконференції щодо заходів безпеки, які збирається впроваджувати церква. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Так, за словами священика, тепер щодня, з перервою в 3 години, всі храми регіону одночасно будуть по 3 хвилини бити в дзвони.

Коронавірус у Росії вирішили вбити церковним дзвоном

Водночас митрополит Іоан підкреслив, нібито це рішення "ґрунтується на науковому підході".

"Дослідження церковного дзвону й численні випробування довели: він знищує всі хвороботворні мікроби, знешкоджує віруси – це доведено доктором біологічних наук, академіком Шипуновим. Недарма в усі часи на Русі били в дзвони, відзначаючи цілющий ефект", – переконаний російський священнослужитель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет заявив, що причина коронавірусу COVID-19 – це гріховність людей.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
РПЦ церква вірус
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" шикарен... "В российском Белграде..." )))))))))))))))))
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