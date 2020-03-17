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17 березня • оновлено в 12:20
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Коронавірус у Росії: Соловей заявив про 1600 жертв

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Кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч осіб, а померлих – 1600 осіб.

Таку інформацію озвучив в ефірі "Ехо Москви" російський політолог Валерій Соловей. Він зазначив, що отримує дані від чиновників, які "не втратили совість" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Число смертей від коронавірусу підтверджених не менше 1600 у Російській Федерації в цілому по країні з середини січня цього року", – повідомив Соловей.

"Кількість смертей приховують!" У Росії заявили про 1600 жертв коронавірусу

Getty Images

За його словами, при такій динаміці поширення інфекції через 10 днів заражених в Росії буде від 1,5 до 2 мільйонів.

На питання, як таку інформацію можливо приховати в наш час, Соловей відповів, що лікарі ставлять діагноз "позалікарняна пневмонія".

"Оскільки вмирають в переважній більшості люди старшого віку, то ставлять діагноз, пов'язаний з супутніми захворюваннями", – додав він.

Нагадаємо, число офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в Росії збільшилося до 93, 86 з них – "привізні". У Москві – 53 заразилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер не виключив, що в Росії може бути введено надзвичайний стан через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
вірус
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Но деньги на "боротьбу с вирусом" клянчить собралась, почему то, Украина, в которой эпидемии нет
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну да ну да...если учесть, что в РФ присутствуют врачи других стран для мониторинга состояния заразившихся, то песни Соловья можно слушать вечно...Но для свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты, то что доХтор прописал!!!
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