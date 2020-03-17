"Кількість смертей приховують!" У Росії заявили про 1600 жертв коронавірусу

Кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч осіб, а померлих – 1600 осіб.

Таку інформацію озвучив в ефірі "Ехо Москви" російський політолог Валерій Соловей. Він зазначив, що отримує дані від чиновників, які "не втратили совість" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Число смертей від коронавірусу підтверджених не менше 1600 у Російській Федерації в цілому по країні з середини січня цього року", – повідомив Соловей.

Getty Images

За його словами, при такій динаміці поширення інфекції через 10 днів заражених в Росії буде від 1,5 до 2 мільйонів.

На питання, як таку інформацію можливо приховати в наш час, Соловей відповів, що лікарі ставлять діагноз "позалікарняна пневмонія".

"Оскільки вмирають в переважній більшості люди старшого віку, то ставлять діагноз, пов'язаний з супутніми захворюваннями", – додав він.

Нагадаємо, число офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в Росії збільшилося до 93, 86 з них – "привізні". У Москві – 53 заразилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер не виключив, що в Росії може бути введено надзвичайний стан через пандемію коронавірусу COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.