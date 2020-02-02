Коронавірус у РФ: заражений китаєць виступив зі зверненням до росіян

Громадянин Китаю Ван Юньбінь госпіталізований у місті Читі (Росія) з підозрою на коронавірус, вибачився перед росіянами і розповів про своє самопочуття.

Ван Юньбінь зв'язався з виданням "Чита.Ру" і повідомив, що це про нього і його сім'ю пишуть всі російські ЗМІ.

"Доброго дня, я той китаєць з російських новин з Забайкальського краю, який нібито заражений. Я всього лише кашляю, більше нічого не турбує, лікарі не кажуть мені, що я заражений і не дають мені результати аналізів. Про те, що я, можливо, заражений – дізнався з новин", – заявив він.

chita.ru

"Якщо я дійсно заражений, я хочу перед усіма вибачитися, мені, можливо, не варто було нікуди їхати, я лише взяв свою дитину і дружину і поїхав відпочивати в Китай. Я не знав, що можу заразитися", – додав пацієнт.

Ван Юньбінь повідомив, що у його дитини також підвищена температура, і висловив побоювання що умов російської лікарні недостатньо для реабілітації.

chita.ru

"Моя донька росіянка, їй всього лише 2 роки, вона зовсім маленька. За один тиждень у нас взяли кров на аналізи 6 разів, але так і не дали жодного результату. По здоров'ю, мабуть, у нас немає ніяких питань, у мене на руках маленька дитина, у неї вся ручка вже в слідах від уколів, хіба можна у маленької дитини брати стільки раз кров, без результатів аналізу?!" – обурився він.

"Ми хотіли б отримати результати аналізу, знати, хворі ми чи ні, якщо раптом у нас є захворювання, моїй дитині потрібно терміново надати допомогу", – додав китаєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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