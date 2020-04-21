Песков посетовал, что прирост новых случаев коронавируса в России к сожалению "не снижается". Если посмотреть на данные, то это было мягко сказано. В действительности ежедневный прирост новых случаев неуклонно растет. Вчера их было 6,060. Накануне — 4,785. За день до этого — 4,070. А днем раньше — 3,448.

Это в высшей степени странно. Прошел уже 21 день с момента объявления в России карантина (указано стрелкой на графике в правом нижнем углу), а заболеваемость с каждым днем увеличивается. Между тем в других странах прирост стабилизировался через 12-15 дней карантина.

Почему карантин в России не сработал? Сторонники теорий заговора среди моих знакомых утверждают, что российские власти выдают фальшивые цифры. Правда, непонятно, зачем им нужно убеждать мир и собственных граждан, что эпидемия ускоряется, когда она на самом деле замедляется.

Я все же думаю, что цифры на этот раз реальные, и россияне в массовом порядке саботируют карантин, в отличие от других народов.

Загадочный русский характер?

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