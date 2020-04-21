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21 квітня • оновлено в 11:10
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Олександр Гольдфарб
Олександр Гольдфарб
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Коронавирус. Странная статистика из России

9.5т
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Песков посетовал, что прирост новых случаев коронавируса в России к сожалению "не снижается". Если посмотреть на данные, то это было мягко сказано. В действительности ежедневный прирост новых случаев неуклонно растет. Вчера их было 6,060. Накануне — 4,785. За день до этого — 4,070. А днем раньше — 3,448.

Это в высшей степени странно. Прошел уже 21 день с момента объявления в России карантина (указано стрелкой на графике в правом нижнем углу), а заболеваемость с каждым днем увеличивается. Между тем в других странах прирост стабилизировался через 12-15 дней карантина.

Почему карантин в России не сработал? Сторонники теорий заговора среди моих знакомых утверждают, что российские власти выдают фальшивые цифры. Правда, непонятно, зачем им нужно убеждать мир и собственных граждан, что эпидемия ускоряется, когда она на самом деле замедляется.

Я все же думаю, что цифры на этот раз реальные, и россияне в массовом порядке саботируют карантин, в отличие от других народов.

Загадочный русский характер?

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Автор
Олександр Гольдфарб Олександр Гольдфарб
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Khui Andjei
Khui Andjei
Гольдфарб , ты кто ?
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1
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Чем больше, - тем лучше. Как это говорят, он всё видит...
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Здесь несколько факторов. В процессе подготовки голосования по обнулению Моли данные занижали. Используются некачественные рос. тесты. Отдельно идет эпидемия в Москве и отдельно в России. Эпидемия «пневмоний» в РФ началась еще в прошлом году до Уханя… Скорее всего данные и сейчас занижаются раз в 8-10… К людям относятся как к скоту или ресурсу «новая нефть». …. Как сказал Лукашенко «Россия горит». И это ужасно.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ostrovskiy Oleg, бла-бла-бла. Украина горит, и это страшно! Нет тестов - нет болезни - нет проблем, правда?
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