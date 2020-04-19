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19 квітня • оновлено в 22:12
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Коронавірус різко вдарив по Росії: у Путіна намагаються "не дати задихнутися економіці"

7.8т
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У Росії спостерігається різке зростання кількості інфікованих COVID-19. Коронавірус завдав нового удару по економіці країни.

У коментарі російським ЗМІ прес-секретар президента РФ Дмитра Пєсков визнав, що "цей тиждень показав, що кількість хворих щодоби зростає".

Станом на 19 квітня в Росії заразилися майже 42 тисячі осіб (10 місце в світовому антирейтингу), з яких понад 6 тисяч лише за останню добу.

Коронавірус різко вдарив по Росії: у Путіна намагаються "не дати задихнутися економіці"

worldometers.info

Коронавірус різко вдарив по Росії: у Путіна намагаються "не дати задихнутися економіці"

worldometers.info

"Це говорить про те, що ми не вийшли на плато. Ми сидимо на карантині три тижні, на наступному тижні є надія, що ми якісь перші ознаки виходу на плато побачимо. Напевно, протягом тижня треба буде приймати якісь рішення про подальший режим.

Має бути дуже складна комбінація. З повним пріоритетом здоров'я громадян, але ще і з необхідністю не дати задихнутися економіці, яка і так перебуває у важкому кризовому стані через обставини, з якими ми всі зіткнулися", – прокоментував Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 не вщухає в країнах Європи і США. Більше 2,3 мільйона осіб захворіли по всьому світу, 162 тисячі померли. Перше місце в антирейтингу займають Штати, потім йдуть Іспанія та Італія.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот на ютубе какая то вpaчиxa русская Тамара Ежова, пишет в комментариях: цитирую: я как врач эпидeмиoлoг, уверяю вас, что зapaженны[ у нас в России уже пepeвaлилo за 200тыс. около 30тыс cмepтeй. Сегодня утром поступили новые данные. К сожалению доступ к данным имеет ограниченный круг лиц, с дocтупoм 3. Уверяю, все только начинается для России. Медицины нет! только по ТВ! Деньги не выделяют! только по ТВ! Хотя у нас и отбирают телефоны, но yдaлocь сфоткать наш внутренний документ таблицу по peгиoнaм. https://i.gyazo.com/9ec34eadb6a499e74a7218617b3a854b.png https://i.gyazo.com/b331c7a2d772e23691d5d9680b6e7ad7.jpg https://i.gyazo.com/6d2eb05b8ce92f7e33ec58b64838e4bb.jpg
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Червоний Данило
Червоний Данило
Федоров Федор, что это значит? ну раз женщина пишет. там ее фото есть в профиле. может и правда!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Червоний Данило, здесь все не так однозначно. Я крымчанка и дочь офицера)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
окупантам конец
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