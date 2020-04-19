Коронавірус різко вдарив по Росії: у Путіна намагаються "не дати задихнутися економіці"

У Росії спостерігається різке зростання кількості інфікованих COVID-19. Коронавірус завдав нового удару по економіці країни.

У коментарі російським ЗМІ прес-секретар президента РФ Дмитра Пєсков визнав, що "цей тиждень показав, що кількість хворих щодоби зростає".

Станом на 19 квітня в Росії заразилися майже 42 тисячі осіб (10 місце в світовому антирейтингу), з яких понад 6 тисяч лише за останню добу.

worldometers.info

worldometers.info

"Це говорить про те, що ми не вийшли на плато. Ми сидимо на карантині три тижні, на наступному тижні є надія, що ми якісь перші ознаки виходу на плато побачимо. Напевно, протягом тижня треба буде приймати якісь рішення про подальший режим.

Має бути дуже складна комбінація. З повним пріоритетом здоров'я громадян, але ще і з необхідністю не дати задихнутися економіці, яка і так перебуває у важкому кризовому стані через обставини, з якими ми всі зіткнулися", – прокоментував Пєсков.

Пєсков: Кількість хворих зростає. Це говорить, що ми не вийшли на плато. Ми сидимо на карантині три тижні, на наступному тижні є надія, що ми перші ознаки виходу на плато побачимо. Напевно, протягом тижня треба буде приймати якісь рішення про подальший режим pic.twitter.com/t7IInkBaPd - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) April 19, 2020

Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 не вщухає в країнах Європи і США. Більше 2,3 мільйона осіб захворіли по всьому світу, 162 тисячі померли. Перше місце в антирейтингу займають Штати, потім йдуть Іспанія та Італія.

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