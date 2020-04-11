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11 квітня • оновлено в 18:05
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Злий одесит
Злий одесит
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Коронавирус пустил Москву под откос – в пропасть

43.1т
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Эпидемия коронавируса в России, которого буквально месяц назад там не было, продолжает ставить антирекорды. Больше 12 тыс заразившихся, что выше показателя Южной Кореи, нехватка оборудования и элементарных средств защиты и очень плохо скрываемая властями реальная ситуация в стране.

Что примечательно, пропагандистские методы сокрытия эпидемии, наносят вред самим же россиянам, ведь они заключаются в вывозе необходимого оборудования и средств защиты за границу, демонстрируя заботу России о тех, у кого ситуация якобы намного хуже. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает жалобы на катастрофический дефицит масок и антисептиков, а так же трудности с тестированием на коронавирус внутри самой РФ.

С другой стороны, нынешние развитие ситуации не только подтверждает, что эта самая реальная обстановка прекрасно была известна властям, но и то, что они были готовы разыгрывать сценарий максимального оттягивания ведения карантина. Хотя мэр Москвы раньше всех остальных просил президента РФ Владимира Путина вводить карантин и закрывать столицу от внешнего мира.

И оглядываясь на события середины марта, невольно приходишь к выводу, что коллапс в столице происходил ещё тогда, а из-за попустительства власти, она в настоящее время попросту летит в пропасть.

Да, сейчас города по России и в особенности Москва ушли в самоизоляцию. В столице введены даже спецпропуска из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а нарушителей штрафуют.

Но не поздно ли?

Намедни стало известно, что в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии имени Герцена Минздрава РФ, в котором проходят лечение больные онкологией, у 138 из 277 сотрудников был диагностирован коронавирус. На данный момент один из корпусов изолирован и оцеплен Росгвардией.

А в сети все чаще публикуются видео из длиннющих верениц скорых, выстраивающихся к входам больниц. Например, одним из таких стала съемка очереди перед московским госпиталем ветеранов войн.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова намедни заявила, что столичные больницы и служба скорой помощи работают на пределе своих возможностей. А ведь сейчас ещё даже не пик вспышки коронавируса. Или?

Дело в том, что Анастасия Ракова подчеркнула, что столичные больницы заполнены не столько пациентами с коронавирусом, сколько с пневмонией - примерно 85% пациентов от общего числа. Это наталкивает на мысль, что традиционная методика сокрытия COVID-19, выдавая его за все, что угодно только не за себя самого, продолжают реализовывать в Москве так же успешно, как и в регионах.

И не удивительно, ведь даже обращения Путина к гражданам России не содержали таких терминов как карантин, эпидемия. В мягкой форме он объявлял о выходной неделе, месяце… без использования правдивых и честных терминов.

А всё потому, что Кремлю не так важно здоровье самих россиян, сколько сохранение рейтинга Путина и подавление коронавирусной паники всеми возможными путями. От наглой и бесцеремонной лжи, до отвлечения внимания отправкой “гуманитарной” помощи в США с предоставлением счёта, до проведения парада.

А между тем, Москва продолжает катиться в коронавирусную бездну.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Нашего тернопольского "годысита" беспокоит только Россия, а на Украину ему нас,рать.. Пора "годыситу" покупать билет в Ростов. ))
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Shlomo Shtern, птн пнх!(((
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Миклин Антон
Миклин Антон
А вот в норвежских СМИ Россию в пример ставят. В Осло никакого карантина, кроме рекомендаций. Многие недовольны. В домах престарелых старики мрут, как мухи.
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Миклин Антон
Миклин Антон
Соломянюк Олекса, У тех повальный мор. Им не до примеров. Выжить бы.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Миклин Антон, и итальянских тоже ставили?!(((((((((((((((( І в испанских?!(((((((((((((( І во французских?!((((((((((((((((((((((((((
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Как хорошо, что на Украине и в США таких проблем нет. И болезнь эту успешно лечат и масок достаточно. Завидуем вам.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Ирис Ирис, на РФ население власти долго обманывали с ситуацией по "коронке"! В Украине никто и никогда не скрывал заболевания, противоэпидемические меры начали вводить своевременно, однако проблемы были с большим количеством тех, хто возвращался из-за границы. Злой одессит пишет о том, ввх по каким-то только ему известным причинам откладывал введение карантина. Придумывал какие-то "нерабочие недели", а потому было упущено дорогое время!(((
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Ukr Igore
Ukr Igore
Ирис Ирис, Краще накинь зашморг на свою шию.
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