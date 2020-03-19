Пенсіонерки з пропагандистської організації "Отряды Путина" заявили, що новий китайський коронавірус COVID-19 – це нібито вигадка президента США Дональда Трампа.
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"Коронавірусу немає і не буде!" – так пропагандисти назвали ролик, який опублікували на YouTube-каналі організації (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Літні жінки записали відео на вулиці. Вони стали в ряд і тримали роздруковані ілюстративні фотографії COVID-19.
Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19
Скрін відео
"Ми сьогодні зібралися, щоб покінчити з ось цією надуманою інформацією. Жодного коронавірусу тут як такого немає! Це не той вірус, який сьогодні перевернув усю країну. Це Трампу треба було підняти свій... у два рази долар підскочив, щоб країна його злетіла вчергове!" – заявила одна з бабусь.
"Так, Трампе, ти сьогодні виграв! Та всі країни закрилися одна від одної. Та що ти накоїв у всьому світі?" – продовжила вона.
Далі росіянки спалили свої листочки, заявивши, що вірусу немає, "у всякому разі в нашій країні".
Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19
Скрін відео
Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня в Україні лікарі діагностували COVID-19 у трьох осіб.
Новий випадок підтвердили в Києві (загалом це вже третій хворий у столиці).
Новий пацієнт – 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Він перебуває на самоізоляції.
При цьому один із приватних медичних центрів Києва не повідомив про позитивний тест чоловіка на коронавірус, заявив мер Віталій Кличко.
Ще два випадки підтвердилися в Дніпропетровській області. Вони стали першими для регіону.
Третій випадок був зафіксований в Івано-Франківську. Хворобу діагностували вже після смерті пацієнтки.
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