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19 березня • оновлено в 23:59
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"Коронавірусу немає і не буде!" Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19

2.8т
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Пенсіонерки з пропагандистської організації "Отряды Путина" заявили, що новий китайський коронавірус COVID-19 – це нібито вигадка президента США Дональда Трампа.

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"Коронавірусу немає і не буде!" – так пропагандисти назвали ролик, який опублікували на YouTube-каналі організації (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Літні жінки записали відео на вулиці. Вони стали в ряд і тримали роздруковані ілюстративні фотографії COVID-19.

Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19

Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19

Скрін відео

"Ми сьогодні зібралися, щоб покінчити з ось цією надуманою інформацією. Жодного коронавірусу тут як такого немає! Це не той вірус, який сьогодні перевернув усю країну. Це Трампу треба було підняти свій... у два рази долар підскочив, щоб країна його злетіла вчергове!" – заявила одна з бабусь.

"Так, Трампе, ти сьогодні виграв! Та всі країни закрилися одна від одної. Та що ти накоїв у всьому світі?" – продовжила вона.

Далі росіянки спалили свої листочки, заявивши, що вірусу немає, "у всякому разі в нашій країні".

Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19

Фанатки Путіна звинуватили Трампа в пандемії COVID-19

Скрін відео

Карта поширення COVID-19 у світі:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією російська пропаганда Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда хвороба видео
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Pollack John
Pollack John
полная деградация .
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Рухнуло Нерушимое
Рухнуло Нерушимое
А тем временем доллар уже 82 фу.б.л.я
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Рухнуло Нерушимое
Рухнуло Нерушимое
Рухнуло Нерушимое, и куйло обнулилось
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