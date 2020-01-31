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31 січня • оновлено в 15:07
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Коронавірус дійшов до Росії: стало відомо про двох заражених

3.2т
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У Росії виявили виявили два перших випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.

Його діагностували у громадян Китаю. Про це повідомила віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова, написала Meduza.

Вона також розповіла, що влада країни продовжує евакуацію російських громадян з китайської провінції Хубей. Саме в її столиці, місті Ухань, розташований епіцентр епідемії.

Так, в Ухані знаходяться 300 росіян, у Хубеї – ще 341 осіб. Всіх їх, за даними Голікової, повернуть до 4 лютого.

Вона зазначила, що уряд РФ вже готує постанову про заборону на робочі візи з Китаю. Також буде закрито авіасполучення з Китаєм, окрім декількох рейсів. Новий режим введуть з 1 лютого.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На обоссе СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! 2 китайца заболели! Аааааааа!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
О короновирусе. Не спрашивай, по ком чихает китаец.
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