Коронавірус дійшов до Росії: стало відомо про двох заражених

У Росії виявили виявили два перших випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.

Його діагностували у громадян Китаю. Про це повідомила віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова, написала Meduza.

Вона також розповіла, що влада країни продовжує евакуацію російських громадян з китайської провінції Хубей. Саме в її столиці, місті Ухань, розташований епіцентр епідемії.

Так, в Ухані знаходяться 300 росіян, у Хубеї – ще 341 осіб. Всіх їх, за даними Голікової, повернуть до 4 лютого.

Вона зазначила, що уряд РФ вже готує постанову про заборону на робочі візи з Китаю. Також буде закрито авіасполучення з Китаєм, окрім декількох рейсів. Новий режим введуть з 1 лютого.

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